Празникът на зелето събира гости днес в Петърч

Ароматът на зелник и надпреварата за най-тежка зелка ще съберат жители и гости на село Петърч днес. Традиционният Празник на зелето започва в 11:00 часа на централния площад, пред Народно читалище „Нов живот – 1919“, в община Костинброд.
Това е 19-ото издание на събитието, което се провежда ежегодно от 2007 г. Основен акцент отново ще бъде конкурсът за най-тежка зелка, в който местни производители ще представят реколтата си. Предвидени са още кулинарни демонстрации, традиционен зелник, награди и забавления.
Тази година празникът е включен в националния кулинарен фестивал „Вкусовете на България“. „Тази година празникът ще бъде част от инициативата „Вкусовете на България““, посочват от Община Костинброд. В кулинарната програма ще участват Никола Симеонов, Нора Недкова и Яница Владова.
Музикалната програма включва изпълнения на Пламена Петрова и Боряна Пантерева – Бриана. Водещи ще бъдат Нина Хамилтън, Искрен Пецов и Рангел Вангелов.
Входът за Празника на зелето е свободен, като храната и напитките се заплащат от посетителите. Събитието се организира от кметство Петърч и Народно читалище „Нов живот – 1919“ с подкрепата на Община Костинброд.
Източници: stolica.bg, btvnovinite.bg, standartnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Тъпата
Казват му « Срецело», тоест «сред село».
Кмето да си вземе четката за зъби
08:17 24.10.2026