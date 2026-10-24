Йордан стана първият обитател на новата тайна територия - Вишката в "Игри на волята" (ВИДЕО)

Капитанът на Канарите Йордан стана първият обитател на новата страховита територия Вишката в „Игри на волята“. Той загуби елиминационния дуел на Арената, но поражението не сложи край на участието му в предаването.
Срещу Йордан се изправи Марио, който получи номинация след племенния съвет. Марио взе преднина още в началото на битката и я превърна в победа. Така той си осигури спасение, награда от 100 златни гроша и възможност да посочи предполагаем победител в следващата звездна битка.
След загубата Йордан беше изпратен във Вишката – нова, изолирана територия в екстремното риалити. Той ще живее там сам до появата на следващия елиминиран участник.
Правилата на новата локация предвиждат обитателите ѝ да се срещат в дуел веднъж седмично. Последният останал във Вишката ще получи директно място на финалите. Така загубата на Арената остави Йордан извън основната група, но му даде възможност да продължи битката за крайния успех.
Във втория индивидуален сблъсък се срещнаха последните две обитателки на Блатото – Виктория и Теодора. Победата отиде при Виктория, която заслужи последното сигурно място във Войната на племената.
Успехът ѝ сложи край на 48-дневния престой в Блатото и постави рекорд за продължителност на участието там. Теодора напусна надпреварата заедно с Тома, а двамата ще бъдат следващите гости в подкаста „След игрите“.
В следващия епизод на „Игри на волята“ ще гледаме сблъсъка LactoFlor – Битка на звездите, в който ще се срещнат отборът на Ваня Запрянова и Светлин Митев срещу дуото Николай Начев-Дино и Цвети Станева.
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