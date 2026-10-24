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Георги Христов отправи тежки критики към търсачите на слава (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Георги Христов отправи тежки критики към търсачите на слава (ВИДЕО)

24 Октомври, 2026 13:58 620 2

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Певецът заяви, че едни и същи лица търсят известност на всяка цена

Георги Христов отправи тежки критики към търсачите на слава (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Едни и същи лица постоянно обикалят телевизионния ефир, а популярността все по-често се превръща в самоцел. Това заяви Георги Христов в интервю за предаването „На кафе“, в което коментира родния шоубизнес, политиците и навлизането на изкуствения интелект.

„Има едни 100 човека, които обикалят сутрин в Нова телевизия, на обяд в другата телевизия... и едни и същи физиономии гледаме, които искат да бъдат известни“, каза певецът. По думите му стремежът към известност на всяка цена е проява на „комплекса на неможещия човек“.

Георги Христов даде да се разбере, че не приема телевизионното присъствие като доказателство за талант. Според него артистът не е длъжен непрекъснато да се появява на екрана, за да поддържа популярността си.

„Трябва да има една умереност. Трябва да има един такт“, заяви Георги Христов.

Певецът отправи критика и към политическата класа. „Никой не говори за обикновения български народ как живее. Никой не се стреми да помогне на народа да живее по-добре“, каза той, визирайки ежедневните трудности на хората.

В разговора Георги Христов коментира и изкуствения интелект, който според него не е най-голямата заплаха. „Притеснявам се от естествената простотия, не от изкуствения интелект“, заяви певецът.

Той разказа и за нова песен, посветена на майката. Христов призна, че е написал композицията, но не успява да я изпълни, защото емоцията го разтърсва. „Аз написах много хубава нова песен, обаче не мога да я пея. Плача“, каза той.

Песента може да бъде представена пред публика по време на юбилейния му концерт-спектакъл „Черно и бяло – 40 години“. Събитието е насрочено за 24 ноември в Зала 1 на НДК в София. Певецът е обещал задължително да изпее и една от най-познатите си песни – „Майчице“.

Георги Христов разкри още, че последното стихотворение на покойния Иван Тенев е било предоставено на него. По текста той обмисля бъдеща песен, част от която се надява да прозвучи на концерта.


България
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  • 1 Кой какъв е

    6 2 Отговор
    Много истини, голям талант!

    14:06 24.10.2026

  • 2 Кънчо

    1 0 Отговор
    Пляс,пляс медалите....:)

    14:26 24.10.2026