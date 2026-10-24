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Александра Капитанеску се среща с българската публика за пръв път тази вечер
  Тема: Известни личности

Александра Капитанеску се среща с българската публика за пръв път тази вечер

24 Октомври, 2026 15:43 480 5

  • александра капитанеску-
  • евровизия-
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  • румъния

Румънската изпълнителка ще пее в клуб „Строежа“ като част от европейското си турне, след като завоюва третото място на „Евровизия“

Александра Капитанеску се среща с българската публика за пръв път тази вечер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Румънската представителка на "Евровизия" 2026 г. Александра Капитанеску ще изнесе първия си концерт пред българска публика в столичния клуб „Строежа“ тази вечер. Певицата завърши на трето място в песенния конкурс с песента „Choke Me“.

Концертът е част от европейското ѝ турне Here to Obey Me, започнало на 14 октомври в Лондон. Преди София Капитанеску е имала участия в Манчестър, Амстердам, Берлин, Варшава, Стокхолм и Хелзинки. Турнето включва общо осем европейски града.

Александра привлече вниманието на румънската публика, след като спечели „Гласът на Румъния“ през 2023 г. По-късно тя представи страната си на европейския песенен конкурс с рок композицията „Choke Me“, която ѝ донесе третото място във финала.

Музиката на изпълнителката и групата ѝ съчетава алтернативен рок с влияния от съвременната поп музика. По повод първия си албум на английски език музикантите заявяват: „Не искаме да се вписваме в един-единствен жанр. Искаме да експериментираме и да се развиваме.“

След участието си в „Евровизия“ Александра Капитанеску и българската изпълнителка Дара публикуваха в TikTok и Facebook видео, което пародира стереотипите за момичетата от Балканите. Клипът събра милиони гледания и реакции.


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Аааа е тва,дует между двете🎉🪅🥳🥳🤩

    15:47 24.10.2026

  • 2 Нашата

    0 0 Отговор
    е по.... на баджаци.

    15:50 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нашите мама лиги

    0 0 Отговор
    Пастия да ядат!

    16:01 24.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.