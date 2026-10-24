Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Том Круз ударил Джак Никълсън след култова сцена от „Въпрос на чест“
  Тема: Известни личности

Том Круз ударил Джак Никълсън след култова сцена от „Въпрос на чест“

24 Октомври, 2026 18:44 736 3

  • том круз-
  • джак никълсън-
  • кевин полак-
  • въпрос на чест-
  • холивуд

Кевин Полак разказа как Никълсън се опитал да разсмее Круз по време на кулминационния съдебен сблъсък

Том Круз ударил Джак Никълсън след култова сцена от „Въпрос на чест“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кулминационната съдебна сцена във „Въпрос на чест“ е трябвало да бъде напрегната до последната реплика, но зад камерата Джак Никълсън решил да провокира Том Круз по необичаен начин. Кевин Полак разказва, че по време на снимките Никълсън правил преувеличени гримаси, наподобяващи клоун, докато Круз изпълнявал сцената.

Камерата била разположена близо до лицето на Никълсън и снимала гледната точка на неговия герой – полковник Нейтън Джесъп. Круз, в ролята на военния адвокат Даниел Кафий, трябвало да се приближи до него и да произнесе една от най-разпознаваемите реплики във филма – „Искам истината!“. Според Полак Никълсън използвал близостта до камерата, за да прави гримаси и да се опита да извади партньора си от концентрация.

„И Том остана в сцената, довърши я и след това удари Джак Никълсън по рамото“, разказва Полак.

По думите му ударът не е довел до конфликт. Двамата актьори се засмели след края на дубъла. Историята е разказана от Полак в подкаста „Still Here Hollywood“ с водещ Стив Кметко. Тя представлява негов спомен от снимачната площадка, а не официално потвърждение от Круз или Никълсън.

„Въпрос на чест“ излиза през 1992 г. Режисьор е Роб Райнер, а сценарият е на Арън Соркин. Историята следва военния адвокат Даниел Кафий, който защитава двама американски морски пехотинци, обвинени в убийството на свой колега в базата Гуантанамо.

В центъра на сюжета е въпросът дали двамата военнослужещи са действали по т.нар. „код червено“ – незаконна форма на наказание, наредена от висшестоящи офицери. Срещу Кафий застава полковник Джесъп, чийто разпит води до прочутия сблъсък в съдебната зала и репликата „Ти не можеш да понесеш истината!“.

Във филма участват още Деми Мур, Кевин Бейкън, Кийфър Съдърланд и Дж. Ти. Уолш. Продукцията получава четири номинации за наградите „Оскар“, сред които за най-добър филм, най-добра поддържаща мъжка роля за Никълсън и най-добър монтаж.

Полак по-рано е разказвал и за атмосферата по време на снимките. По думите му Райнер е поддържал идеята, че дори при работа върху сериозна съдебна драма актьорите трябва да намират място за забавление.

„Голямото нещо при Роб беше: ако не се забавляваме, няма смисъл от всичко това“, казва Полак.

Именно в такава среда се вписва и случката с Круз и Никълсън – напрегнат дубъл пред камерата, последван от импровизирана шега и смях между двама от най-разпознаваемите актьори в американското кино.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Така..

    3 0 Отговор
    Го ударил,че го утрепал.Драскачи смешници.

    18:55 24.10.2026

  • 3 А защо

    1 1 Отговор
    не го е ударил в муцуната? Защо е много нисък ли?

    19:21 24.10.2026