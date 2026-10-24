Том Круз ударил Джак Никълсън след култова сцена от „Въпрос на чест“

Кулминационната съдебна сцена във „Въпрос на чест“ е трябвало да бъде напрегната до последната реплика, но зад камерата Джак Никълсън решил да провокира Том Круз по необичаен начин. Кевин Полак разказва, че по време на снимките Никълсън правил преувеличени гримаси, наподобяващи клоун, докато Круз изпълнявал сцената.

Камерата била разположена близо до лицето на Никълсън и снимала гледната точка на неговия герой – полковник Нейтън Джесъп. Круз, в ролята на военния адвокат Даниел Кафий, трябвало да се приближи до него и да произнесе една от най-разпознаваемите реплики във филма – „Искам истината!“. Според Полак Никълсън използвал близостта до камерата, за да прави гримаси и да се опита да извади партньора си от концентрация.

„И Том остана в сцената, довърши я и след това удари Джак Никълсън по рамото“, разказва Полак.

Hollywood veteran says Tom Cruise punched Jack Nicholson after ‘A Few Good Men’ courtroom scene https://t.co/ymeToaFUsL https://t.co/Fri4i1SJNJ — New York Post (@nypost) October 24, 2026

По думите му ударът не е довел до конфликт. Двамата актьори се засмели след края на дубъла. Историята е разказана от Полак в подкаста „Still Here Hollywood“ с водещ Стив Кметко. Тя представлява негов спомен от снимачната площадка, а не официално потвърждение от Круз или Никълсън.

„Въпрос на чест“ излиза през 1992 г. Режисьор е Роб Райнер, а сценарият е на Арън Соркин. Историята следва военния адвокат Даниел Кафий, който защитава двама американски морски пехотинци, обвинени в убийството на свой колега в базата Гуантанамо.

В центъра на сюжета е въпросът дали двамата военнослужещи са действали по т.нар. „код червено“ – незаконна форма на наказание, наредена от висшестоящи офицери. Срещу Кафий застава полковник Джесъп, чийто разпит води до прочутия сблъсък в съдебната зала и репликата „Ти не можеш да понесеш истината!“.

Във филма участват още Деми Мур, Кевин Бейкън, Кийфър Съдърланд и Дж. Ти. Уолш. Продукцията получава четири номинации за наградите „Оскар“, сред които за най-добър филм, най-добра поддържаща мъжка роля за Никълсън и най-добър монтаж.

Полак по-рано е разказвал и за атмосферата по време на снимките. По думите му Райнер е поддържал идеята, че дори при работа върху сериозна съдебна драма актьорите трябва да намират място за забавление.

„Голямото нещо при Роб беше: ако не се забавляваме, няма смисъл от всичко това“, казва Полак.

Именно в такава среда се вписва и случката с Круз и Никълсън – напрегнат дубъл пред камерата, последван от импровизирана шега и смях между двама от най-разпознаваемите актьори в американското кино.