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Ваня и Светлин са първите полуфиналисти в „Игри на волята“
  Тема: Известни личности

Ваня и Светлин са първите полуфиналисти в „Игри на волята“

25 Октомври, 2026 05:30, обновена 25 Октомври, 2026 05:31 511 2

  • игри на волята-
  • ваня запрянова-
  • светлин митев-
  • звездна надпревара

Дуото спечели втори пореден сблъсък на Арената и продължава битката за награда от 20 000 евро

Ваня и Светлин са първите полуфиналисти в „Игри на волята“ - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ваня Запрянова и Светлин Митев са първите полуфиналисти в отборното предизвикателство LactoFlor – Битка на звездите в осмия сезон на „Игри на волята“. Двамата спечелиха втори пореден сблъсък на Арената и продължават участието си в надпреварата за награда от 20 000 евро. NOVA съобщи, че победата им е дошла след четвъртфинален двубой срещу Цвети Станева и Николай Начев-Дино.

Изпитанието съчетаваше сила, концентрация и прецизност. Ваня и Светлин поведоха още в началото и запазиха предимството си до края, въпреки опитите на съперниците им да обърнат развоя на битката. Така Цвети Станева и Николай Начев-Дино отпаднаха от звездната надпревара.

Марио получи възможност да привлече Юлия

Част от съревнованието беше и Марио, който спечели елиминационната битка през седмицата. Той посочи за свой фаворит двойката на своя съгражданин Дино, но изборът му се оказа грешен.

Водещите Павел Николов и Ивет Лалова-Колио му дадоха възможност да се раздели със съкровището си от 100 златни гроша. В замяна Марио можеше да получи шанс да привлече авантюристката Юлия към племето на Ураганите.

Следващата битка е в понеделник

„Игри на волята“ продължава на 26 октомври от 20:00 ч. по NOVA. В следващия епизод предстоят нови тактически ходове и битка за територия в Дивия север.

Източници: dariknews.bg, nova.bg


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марио

    0 0 Отговор
    Със 100 златни гроша да я е имал за час 🤭

    05:34 25.10.2026

  • 2 Напълно заслужено,

    0 1 Отговор
    Дино е за клоун в цирка.

    05:38 25.10.2026