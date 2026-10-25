Сталоун за новата роля на дъщеря си: Разбира се, че тя е с предимство, глупако!

Силвестър Сталоун открито призна, че включването на дъщеря му Скарлет в сериала „Кралят на Тълса“ е проява на непотизъм /шуробаджанащина/. 80-годишният актьор защити решението си в интервю за USA Today, след като изборът на 24-годишната му дъщеря предизвика критики.

Скарлет Сталоун играе Спенсър в криминалната драма на Paramount+, където баща ѝ изпълнява главната роля на Дуайт „Генерала“ Манфреди. На въпрос за обвиненията актьорът отговори: „Разбира се, че е непотизъм, глупако.“ След това обясни, че според него родителите естествено използват възможностите си, за да помагат на своите деца.

„Искаме най-доброто за децата си. Затова им даваме всяко възможно предимство“, заяви Сталоун.

Актьорът обаче направи разлика между това да отвориш врата за детето си и то да успее да се задържи зад нея. „Дали могат да запазят това ниво на качество, вече не зависи от нас“, каза той. По думите му родителят може да осигури шанс, но не може да гарантира, че детето ще се справи пред публика и пред милиони зрители.

Ролята на Скарлет в „Кралят на Тълса“

В сериала Сталоун играе нюйоркски мафиот, който излиза от затвора след 25-годишна присъда и е изпратен в Тълса, Оклахома. Там героят му започва да изгражда нова престъпна структура с помощта на необичайна група съюзници.

Скарлет е най-малката от трите дъщери на Сталоун и Дженифър Флавин. Актьорът има още София и Систин. От предишния си брак със Саша Зак има двама синове – Сърджо и Сейдж, който почина през 2012 г. на 36 години.

Стар спор около продукцията

За сериала имаше и друг публичен спор. През април 2024 г. телевизионната сценаристка Джули Бенсън разпространи твърдения, че Сталоун и режисьорът Крейг Зиск са използвали обидни определения по адрес на статисти. След случая кастинг директорът Роуз Лок напусна продукцията.

Зиск отрече обвиненията пред TMZ. Той заяви, че Лок не е била на снимачната площадка по време на предполагаемия разговор и че статистите са били подбрани за сцена в „модерен млад бар“. По думите му избраните актьори са били по-възрастни от търсения диапазон между 25 и 35 години, но в крайна сметка са изпълнили професионално задачите си.

Източници: dailymail.com, tvinsider.com, aol.com