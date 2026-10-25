Еванджелин Лили се оттегли от Холивуд: Винаги съм мразила да бъда известна

През 2006 г. Еванджелин Лили записва видео, в което говори за желание един ден да се откаже от актьорството, да създаде семейство и да се посвети на хуманитарна дейност. Почти две десетилетия по-късно именно този запис се превръща в обяснение за решението ѝ да напусне Холивуд.

Звездата от „Изгубени“ и поредицата „Ант-Мен“ казва, че се е оттеглила от актьорската професия през 2020 г., въпреки успешната си кариера. В интервю за CBN News Лили обяснява, че отдавна се е чувствала некомфортно с публичността.

„Винаги съм мразила да бъда известна. Никога не съм го крила. Винаги съм казвала, че славата е цената за богатството, което можеш да получиш като актьор“, заявява Еванджелин Лили.

Актрисата, която изигра Кейт Остин в сериала „Изгубени“ и Хоуп ван Дайн във филмите на Марвел, признава, че решението не е било напълно без страх. Оттеглянето означавало да се откаже от богатство, професионално влияние, признание и възможността да продължи да печели от мащабни продукции.

„Имало е моменти на страх: как съзнателно и целенасочено се отказваш от толкова привидна власт и влияние, от потенциални пари и от самото утвърждаване на личността ти?“, казва тя.

Лили свързва живота си извън киноиндустрията с християнската си вяра. По думите ѝ тя е приела убеждението, че бъдещето ѝ не трябва да бъде изградено около славата, парите, богатството и властта.

„Беше невероятно освобождаващо и красиво да се доверя напълно и да приема, че Бог има план за живота ми“, казва актрисата.

Тя добавя, че физическото и емоционалното ѝ състояние са се подобрили значително след оттеглянето. „Здравето ми драматично се подобри. Когато се пенсионирах, имах сериозни хронични здравословни проблеми“, заявява Еванджелин Лили.

През юни 2024 г. тя публично обявява, че се оттегля от Холивуд, като публикува стария запис от 2006 г. Тогава Лили обяснява, че отдавна е искала различен живот, посветен на семейството и хуманитарната работа.

Филмовият критик Кристиан Тото определя решението на Еванджелин Лили като необичайно, особено за актриса, постигнала успех в големи телевизионни и филмови франчайзи.

„Изключително рядко е звездите да се откажат от актьорската си кариера. Случва се, но това е изключение от правилото“, казва Тото пред Fox News Digital.

Според него известните личности живеят под постоянен обществен контрол, а социалните мрежи допълнително засилват натиска. Тото посочва и възрастта като фактор, който може да влияе върху решенията на актрисите да напуснат индустрията, тъй като според него Холивуд предлага повече възможности на мъжете с напредването на възрастта.