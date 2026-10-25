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Том Брейди омая още един супермодел - Кандис Суейнпол
  Тема: Известни личности

Том Брейди омая още един супермодел - Кандис Суейнпол

25 Октомври, 2026 17:58 1 334 4

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Според Us Weekly седемкратният шампион на Супербоул и южноафриканският модел се срещат от известно време

Том Брейди омая още един супермодел - Кандис Суейнпол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Том Брейди и супермоделът Кандис Суейнпол са заедно от известно време, твърди източник пред Us Weekly. Допълнителни подробности за отношенията им не са дадени, а представителите на двамата не са отговорили веднага на запитване на Page Six.

Новината идва на фона на сравнително дискретния личен живот на Том Брейди след края на брака му с Жизел Бюндхен. Двамата бяха женени от 2009 до 2022 г. и имат две деца — син Бенджамин и дъщеря Вивиан. Бившият играч на Националната футболна лига има и син Джак от предишната си връзка с актрисата Бриджет Мойнахан.

През януари Брейди заяви пред People, че работата и децата му заемат голяма част от ежедневието му.

„Нямам много време за личен живот или много време за себе си, но обичам да работя и обичам децата си“, каза Брейди.

Седемкратният шампион на Супербоул добави, че предпочита да бъде зает и работи по нови проекти с екипи, които според него правят положителни неща. След развода му името му беше свързвано в медийни публикации с няколко известни жени, сред които Ким Кардашиян, Ирина Шейк, Брукс Нейдър, София Вергара, Аликс Ърл и Яел Коен. Нито едно от тези твърдения не е потвърждавано като официална връзка.

Кандис Суейнпол се раздели с бившия си годеник Херман Николи през 2018 г. след повече от десетилетие заедно. Двамата имат двама синове — Анака и Ариел.

В интервю за V Magazine през 2023 г. Суейнпол говори за трудностите да съчетава майчинството с професионалните си ангажименти. „Много съм свързана с нуждите на децата си, а след това и със собствените си лични нужди, които също са важни“, каза моделът.

Кандис Суейнпол е сред разпознаваемите лица на Victoria’s Secret и участва в шоуто на марката през 2026 г. Въпреки появилата се информация за връзка с Брейди, нито тя, нито бившият футболист са потвърдили публично отношенията си.


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