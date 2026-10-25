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Дакота Джонсън и MGK бяха забелязани на дълга среща (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Дакота Джонсън и MGK бяха забелязани на дълга среща (СНИМКИ)

25 Октомври, 2026 18:32 755 3

  • дакота джонсън-
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Двамата бяха заснети заедно в Лос Анджелис през деня и вечерта

Дакота Джонсън и MGK бяха забелязани на дълга среща (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дакота Джонсън и Machine Gun Kelly прекараха деня и вечерта заедно в Лос Анджелис, с което отново засилиха слуховете, че между актрисата и музиканта се развива романтична връзка. Двамата бяха заснети сутринта на 23 октомври при напускане на музикално студио, а няколко часа по-късно са били забелязани и пред Chateau Marmont.

Музикантът е помогнал на актрисата да се качи в автомобила му, преди двамата да продължат заедно.

Около 23:30 часа Джонсън и музикантът са напуснали Chateau Marmont, седнали един до друг на задната седалка на автомобил. Те изглежда са били със същите дрехи от по-рано през деня, макар че рокаджията вече е свалил дънковото си яке. Така са се виждали татуировките по ръцете му, докато той се усмихвал широко.

Снимките идват след друга среща между двамата в Лос Анджелис по-рано през октомври. Page Six съобщи, че те са се срещнали на паркинга на музикално студио, след което са се качили заедно в Maserati-то на Бейкър. Автомобилът му е останал пред дома на Дакота Джонсън до следващата сутрин, което е довело до предположение, че музикантът е прекарал нощта там.

Първите слухове за отношения между Дакота Джонсън и Machine Gun Kelly се появиха през септември, когато двамата бяха забелязани да слизат от черен SUV в Ню Йорк. След това са се отправили към апартамента на Тейлър Суифт в Трайбека.

Анонимен източник, цитиран от Page Six, заявява, че между двамата „определено е имало химия“. По думите му отношенията са нови и двойката тепърва се опознава, но музикантът е прекарал приятно време с актрисата и е искал да я види отново.

„Това е ново и те просто се опознават, но определено имаше нещо между тях“, казва източникът пред Page Six.

Дакота Джонсън се раздели с певеца Role Model малко повече от два месеца преди слуховете за новата връзка. Machine Gun Kelly прекрати връзката си с Меган Фокс през 2024 г. Двамата имат едногодишна дъщеря, Сага Блейд Фокс-Бейкър.


САЩ
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тц тц 😑

    3 0 Отговор
    Кой го интересува това?

    18:59 25.10.2026

  • 3 паганини

    1 0 Отговор
    А бе кво ни занимавате с тия отявлени наркомани

    19:13 25.10.2026