Дакота Джонсън и MGK бяха забелязани на дълга среща (СНИМКИ)

Дакота Джонсън и Machine Gun Kelly прекараха деня и вечерта заедно в Лос Анджелис, с което отново засилиха слуховете, че между актрисата и музиканта се развива романтична връзка. Двамата бяха заснети сутринта на 23 октомври при напускане на музикално студио, а няколко часа по-късно са били забелязани и пред Chateau Marmont.
Музикантът е помогнал на актрисата да се качи в автомобила му, преди двамата да продължат заедно.
Около 23:30 часа Джонсън и музикантът са напуснали Chateau Marmont, седнали един до друг на задната седалка на автомобил. Те изглежда са били със същите дрехи от по-рано през деня, макар че рокаджията вече е свалил дънковото си яке. Така са се виждали татуировките по ръцете му, докато той се усмихвал широко.
MGK (Machine Gun Kelly) and Dakota Johnson were spotted leaving a recording studio together in Los Angeles before hopping into MGK’s red Maserati! 👀🖤 https://t.co/up6OIYdyXo— HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) October 25, 2026
Снимките идват след друга среща между двамата в Лос Анджелис по-рано през октомври. Page Six съобщи, че те са се срещнали на паркинга на музикално студио, след което са се качили заедно в Maserati-то на Бейкър. Автомобилът му е останал пред дома на Дакота Джонсън до следващата сутрин, което е довело до предположение, че музикантът е прекарал нощта там.
Първите слухове за отношения между Дакота Джонсън и Machine Gun Kelly се появиха през септември, когато двамата бяха забелязани да слизат от черен SUV в Ню Йорк. След това са се отправили към апартамента на Тейлър Суифт в Трайбека.
📸 23.10 | Dakota Johnson y Machine Gun Kelly fueron vistos llegando al hotel Chateau Marmont en Los Angeles, California. Más fotos: https://t.co/2HZeVIUmqz https://t.co/KoGNudRGQw— Dakota Johnson Argentina Media (@DakoholicsMedia) October 24, 2026
Анонимен източник, цитиран от Page Six, заявява, че между двамата „определено е имало химия“. По думите му отношенията са нови и двойката тепърва се опознава, но музикантът е прекарал приятно време с актрисата и е искал да я види отново.
„Това е ново и те просто се опознават, но определено имаше нещо между тях“, казва източникът пред Page Six.
Дакота Джонсън се раздели с певеца Role Model малко повече от два месеца преди слуховете за новата връзка. Machine Gun Kelly прекрати връзката си с Меган Фокс през 2024 г. Двамата имат едногодишна дъщеря, Сага Блейд Фокс-Бейкър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тц тц 😑
18:59 25.10.2026
3 паганини
19:13 25.10.2026