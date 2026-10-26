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Сидни Суини привлече внимание с ново рекламно ВИДЕО - бръсне се по голи гърди
  Тема: Известни личности

Сидни Суини привлече внимание с ново рекламно ВИДЕО - бръсне се по голи гърди

26 Октомври, 2026 08:40 1 764 6

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  • бельо

Актрисата рекламира новата празнична колекция на собствената си марка бельо SYRN, която ще бъде представена на 27 октомври

Сидни Суини привлече внимание с ново рекламно ВИДЕО - бръсне се по голи гърди - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сидни Суини отново привлече вниманието в социалните мрежи с фотосесия за собствената си марка бельо SYRN. Актрисата позира пред огледалото в баня с тъмносин сутиен и къса жилетка, докато държи самобръсначка.

В един от кадрите Суини прокарва самобръсначката по лицето си, покрито с пяна. На друга снимка тя прави селфи пред огледалото и изплезва език. Фотосесията е част от рекламната кампания за празничната линия на марката.

Празничната колекция излиза на 27 октомври

29-годишната актриса, позната с ролята си в сериала „Еуфория“, лично представя моделите от новата колекция. SYRN обяви, че празничният магазин ще отвори на 27 октомври, като първата част от линията е свързана с по-удобни и домашни визии.

„Добре дошли в празничния магазин на SYRN, който официално отваря на 27 октомври“, написа Суини в публикация, с която представи кампанията.

Новите кадри следват по-ранна рекламна серия, в която актрисата се появи във визии, вдъхновени от популярни коледни филми. Сред препратките бяха „Гринч“ и „Кошмарът преди Коледа“.

Актрисата е лице и създател на марката

Сидни Суини основа SYRN през 2026 г. и участва активно в представянето на продуктите. Тя демонстрира различни модели бельо в кампаниите, като рекламните материали разчитат на комбинация от празнична стилистика, препратки към киното и закачливи сцени.

Празничната колекция ще бъде достъпна за клиентите от 27 октомври. Допълнителни линии се очаква да бъдат представени по-късно в рамките на сезонната кампания.

Източници: marica.bg, parade.com, comingsoon.net


САЩ
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  • 1 Лорда

    11 3 Отговор
    И с брада, и без, никога не съм го харесвал тоя.

    08:51 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Язък

    4 1 Отговор
    Как може да бръснеш тоя хубав мустак.

    09:11 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фикус

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    Мъжете ще тръгнат с поли.

    09:45 26.10.2026