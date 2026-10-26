Сидни Суини привлече внимание с ново рекламно ВИДЕО - бръсне се по голи гърди

Сидни Суини отново привлече вниманието в социалните мрежи с фотосесия за собствената си марка бельо SYRN. Актрисата позира пред огледалото в баня с тъмносин сутиен и къса жилетка, докато държи самобръсначка.
В един от кадрите Суини прокарва самобръсначката по лицето си, покрито с пяна. На друга снимка тя прави селфи пред огледалото и изплезва език. Фотосесията е част от рекламната кампания за празничната линия на марката.
Празничната колекция излиза на 27 октомври
29-годишната актриса, позната с ролята си в сериала „Еуфория“, лично представя моделите от новата колекция. SYRN обяви, че празничният магазин ще отвори на 27 октомври, като първата част от линията е свързана с по-удобни и домашни визии.
„Добре дошли в празничния магазин на SYRN, който официално отваря на 27 октомври“, написа Суини в публикация, с която представи кампанията.
Новите кадри следват по-ранна рекламна серия, в която актрисата се появи във визии, вдъхновени от популярни коледни филми. Сред препратките бяха „Гринч“ и „Кошмарът преди Коледа“.
Актрисата е лице и създател на марката
Сидни Суини основа SYRN през 2026 г. и участва активно в представянето на продуктите. Тя демонстрира различни модели бельо в кампаниите, като рекламните материали разчитат на комбинация от празнична стилистика, препратки към киното и закачливи сцени.
Празничната колекция ще бъде достъпна за клиентите от 27 октомври. Допълнителни линии се очаква да бъдат представени по-късно в рамките на сезонната кампания.
Източници: marica.bg, parade.com, comingsoon.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лорда
08:51 26.10.2026
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4 Язък
09:11 26.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Фикус
09:45 26.10.2026