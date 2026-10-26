Годеницата на Димитър Рачков го поздрави за именния ден с "желязна" шега

Годеницата на Димитър Рачков – Виктория Кузманова, го поздрави публично за имения му ден с послание, в което съчета любовно признание и шеги за съвместния им живот. Тя пожела на водещия здраве, късмет и успехи, но побърза да уточни, че от нея любов няма да му липсва.
„Честит имен ден, мили ми Димитър! Пожелавам ти много здраве, късмет и успехи, защото любов ти давам достатъчно!“, написа бившата адреналинка в социалните мрежи.
Виктория продължи пожеланието си с уверение, че ще бъде до Рачков и ще го подкрепя в преследването на целите му. Към романтичната част обаче добави и закачка, че понякога ще му обяснява как е трябвало да постъпи.
Най-игривият момент в посланието беше предупреждението, че на Рачков ще са му нужни „нерви от желязо“, защото с нея тепърва му предстоят интересни моменти. Така Виктория Кузманова превърна обичайното пожелание за имен ден в лична шега, насочена към характера на връзката им.
В края на публикацията си Вики остави шеговития тон и отправи директно любовно признание към годеника си. „Обичам те и съм щастлива, че избра точно мен!“, написа тя.
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4 Тази
16:02 26.10.2026
5 Кое
16:04 26.10.2026
6 Хубаво аре
16:06 26.10.2026
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9 Само
16:11 26.10.2026
10 хахаха
16:15 26.10.2026
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12 Доволно усмихната кобра
Коментиран от #15
16:29 26.10.2026
13 Дали
16:35 26.10.2026
14 Фризьори
16:37 26.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Блажени са верующите
16:41 26.10.2026
17 Митко се е облещил
16:47 26.10.2026
18 Честит му имен ден
16:58 26.10.2026