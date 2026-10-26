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Годеницата на Димитър Рачков го поздрави за именния ден с "желязна" шега
  Тема: Известни личности

Годеницата на Димитър Рачков го поздрави за именния ден с "желязна" шега

26 Октомври, 2026 15:56 1 581 18

  • димитър рачков-
  • виктория кузманова-
  • годеж-
  • имен ден-
  • любовно послание

Виктория имения ден на водещия с любов, хумор и предупреждение за „нерви от желязо“

Годеницата на Димитър Рачков го поздрави за именния ден с "желязна" шега - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Годеницата на Димитър Рачков – Виктория Кузманова, го поздрави публично за имения му ден с послание, в което съчета любовно признание и шеги за съвместния им живот. Тя пожела на водещия здраве, късмет и успехи, но побърза да уточни, че от нея любов няма да му липсва.

„Честит имен ден, мили ми Димитър! Пожелавам ти много здраве, късмет и успехи, защото любов ти давам достатъчно!“, написа бившата адреналинка в социалните мрежи.

Виктория продължи пожеланието си с уверение, че ще бъде до Рачков и ще го подкрепя в преследването на целите му. Към романтичната част обаче добави и закачка, че понякога ще му обяснява как е трябвало да постъпи.

Най-игривият момент в посланието беше предупреждението, че на Рачков ще са му нужни „нерви от желязо“, защото с нея тепърва му предстоят интересни моменти. Така Виктория Кузманова превърна обичайното пожелание за имен ден в лична шега, насочена към характера на връзката им.

В края на публикацията си Вики остави шеговития тон и отправи директно любовно признание към годеника си. „Обичам те и съм щастлива, че избра точно мен!“, написа тя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тази

    10 1 Отговор
    Не се ли подвизаваше в различни формати, дори и нагкасиха Един за друг да го спечели с познат. Сега явно е в ролята на Рачкивица

    16:02 26.10.2026

  • 5 Кое

    10 1 Отговор
    Е нецензурнот в пожеланието да си харчи паричките за фризьорския салон, който уж има, а ходи с черни корени и неправилно направени краища? Кое не е така?

    16:04 26.10.2026

  • 6 Хубаво аре

    11 1 Отговор
    Целият Меден курник ликува. Черта

    16:06 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Само

    16 1 Отговор
    Семейство Плевнелиеви държат повече от тези да заблуждават, че са заедно.

    16:11 26.10.2026

  • 10 хахаха

    16 0 Отговор
    Пожелава му здраве, щото ще му го съсипе със сигурност, хехехехе. Красива е като орел с ориз, пък и от боята....

    16:15 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Доволно усмихната кобра

    5 0 Отговор
    наивно усмихнат будала

    Коментиран от #15

    16:29 26.10.2026

  • 13 Дали

    4 0 Отговор
    Виктория поздравила дядо си Митко за празника :D :D :D :D :D :D :D

    16:35 26.10.2026

  • 14 Фризьори

    1 1 Отговор
    Дори в провинциален салн биха ви направили по - добър балеаж.

    16:37 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Блажени са верующите

    4 1 Отговор
    Аха обича го, ама друг път. Обича банковата му сметка, а тоя е поредния баламурник, който си мисли, че е заради него.

    16:41 26.10.2026

  • 17 Митко се е облещил

    5 1 Отговор
    от многото ботокс и филъри ...

    16:47 26.10.2026

  • 18 Честит му имен ден

    2 0 Отговор
    И на всички Найс ту Митю-вци :)

    16:58 26.10.2026