Дженифър Лорънс потвърди, че си е оперирала бюста (СНИМКИ)

Дженифър Лорънс потвърди, че е претърпяла операция за увеличаване на бюста след раждането на втория си син. 36-годишната актриса разказа за процедурата в интервю за The Cut, в което говори открито и за бъдещите си планове за естетични промени.

„Искам да бъда секси майка“, заяви звездата от "Игрите на глада". Тя обясни, че иска при вземането на децата от училище да изглежда като жена, която се справя уверено с всичко, дори когато току-що се е събудила и самата тя не се чувства така.

Актрисата каза, че след първата бременност тялото ѝ почти напълно се е възстановило, но след втората „нищо не се е върнало обратно“. През октомври 2025 г. тя вече беше споделила, че обмисля операция на бюста след раждането на втория си син.

Дженифър Лорънс сподели още, че е направила операцията преди снимките на гола сцена във филма на Мартин Скорсезе What Happens at Night, в който участва и Леонардо ди Каприо. Продукцията вече е приключила, а перспективата да се съблече пред камерата е ускорила записването ѝ за процедурата.

„Може би нямаше да бързам към часа по същия начин, но мисля, че пак щях да го направя“, каза актрисата. Така Лорънс уточни, че сцената е повлияла на момента, но не е била единствената причина за решението.

Тя разкри и че в бъдеще планира лифтинг на лицето. В интервю за The New Yorker през 2025 г. актрисата вече беше казала, че очаква някой ден да се подложи на такава процедура.

В разговор за Vogue през септември Дженифър Лорънс заяви, че използва ботокс в малки количества, защото иска да запази движението на лицето си и възможността да играе персонажи, които нямат достъп до скъпи козметични процедури.

„Не мога да правя много. Имам нужда от движение в лицето си – използвам малки количества ботокс, но не мога да прекалявам“, допълни тя.

Актрисата каза още, че избягва филъри, тъй като според нея се забелязват пред камера. Тя отрече да е претърпявала ринопластика и обясни промяната във външния си вид със загубата на тегло в лицето и естественото остаряване.

Дженифър Лорънс допълни, че би искала букална липектомия – хирургично отстраняване на мастна тъкан от бузите, – но смята, че при нея промяната би била твърде очевидна.

Разговорът за външния вид съвпадна със старта на новата компания на Лорънс Mes°. Актрисата я определя като марка за „биодизайнирана грижа за косата“. Засега в нея има три продукта – спрей за обем, възстановяваща маска и серум.

Лорънс призна, че няма задълбочени познания за финансовата страна на бизнеса, но каза, че създаването на филм или продукт носи еднакво силна енергия.