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Микробиолог отправи важен апел: Сменяйте чаршафите на 4-5 дни!

Микробиолог отправи важен апел: Сменяйте чаршафите на 4-5 дни!

28 Октомври, 2026 17:59 974 7

  • дървеници-
  • спално бельо-
  • хигиена-
  • пътуване-
  • великобритания

Експертът съветва пране при поне 60 градуса и сушене на висока температура

Микробиолог отправи важен апел: Сменяйте чаршафите на 4-5 дни! - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Смяната на чаршафите на всеки четири до пет дни може да бъде разумна мярка за хората, които живеят и работят в гъсто населени градове. Такава препоръка отправи д-р Гарет Най, преподавател по биомедицински науки в Университета на Салфорд, на фона на твърдения за увеличаване на случаите на дървеници в Европа.

„За общото население се препоръчва спалното бельо да се пере веднъж седмично. Но за хората, които живеят и работят в гъсто населени градове, предлагам тази честота да се увеличи до веднъж на 4-5 дни заради значително по-високите концентрации на замърсители във въздуха, частици от автомобилните газове и прах“, казва Най, цитиран от Daily Mail.

Предложението не означава, че по-честото пране само по себе си може да спре нашествие от дървеници. Насекомите не живеят единствено в чаршафите, а се крият в шевовете на матраци, рамките на легла, процепи в мебелите и меката мебел.

Как се перат заразени с дървеници тъкани

При съмнение за наличие на дървеници Най препоръчва спалното бельо да се пере на горещ цикъл при най-малко 60 градуса по Целзий за поне 30 минути. След това сушенето на висока температура може да допринесе за унищожаването на насекомите и яйцата им.

Важно е пералнята или сушилнята да не се претоварват, за да може топлината да достигне до цялата материя. Американската агенция за опазване на околната среда посочва, че само прането може да не е достатъчно, докато сушенето на висока температура в продължение на 30 минути е ефективна мярка за вещи, които могат да понесат такава обработка. NHS също препоръчва пране при 60 градуса и сушене на горещ режим.

Редовното почистване с прахосмукачка трябва да обхваща шевовете на матрака, процепите на рамката и пода под леглото. При потвърдено заразяване здравната служба на Великобритания съветва да се потърси местната власт или професионална служба за борба с вредители.

Багажът е основният начин за пренасяне

Според Мартим Гоиш, съосновател и главен изпълнителен директор на Valpas, дървениците най-често пътуват в багажа, включително при пътувания с влак. По думите му по-дългите маршрути и спалните вагони им дават повече време да излязат, докато пътниците остават на мястото си.

„Дървениците обикновено се пренасят във влаковете чрез багажа. Дръжте чантите затворени и не ги оставяйте върху седалките. Твърдият куфар е по-подходящ от текстилния“, казва Гоиш.

Той препоръчва при настаняване в хотел да се проверят матракът, рамката на леглото и местата около него. Според Гоиш дървениците предпочитат тъмни и необезпокоявани места в багажа и по-рядко се пренасят директно върху хората.

Valpas твърди, че случаите в големите европейски градове са се увеличили с 20-25% и определя ситуацията като „пикова активност на дървениците“. Това е оценка на компанията, а не единна официална статистика за цяла Европа.

Сред признаците за заразяване са малки черни петна по матрака, кръв по чаршафите, обвивки от насекоми, яйца и ухапвания. NHS посочва, че дървениците не са известни като преносители на заболявания, но могат да причинят силен сърбеж и алергични реакции.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    12 0 Отговор
    Микробиогс да си ги сменя след всяко лягане ,да си живее вечно слабоумния

    18:01 28.10.2026

  • 2 Благодаря ви господине

    7 0 Отговор
    Ние правим чук-чук най-много през два-три дни и всеки път сменяме чаршафите за да може да ги изцапаме. Така се вижда дали сме правили нещо.
    За съжаление в последно време европейските ръководители не призовават да се къпем перем и използваме по-малко одобрителна енергия но....те са на възраст и .....
    Абе я да си го на....

    18:05 28.10.2026

  • 3 Аз ги сменям всяка сутрин

    0 1 Отговор
    Защото се изпускам и от двете места.

    18:19 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Цицил

    0 1 Отговор
    за община Бобов дол е препоръчително всеки ден

    18:39 28.10.2026

  • 6 Герак Митко

    7 0 Отговор
    Едно време са ги сменяли на месец и са живели по 100 години.

    18:43 28.10.2026

  • 7 нннн

    6 0 Отговор
    Каква е тази разсипия? Урсула нареди да правим икономии на енергията.

    18:50 28.10.2026