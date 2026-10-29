Разследването за смъртта на Хейдън Пенетиър приключи с нови разкрития

Разследването за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър е приключило, а полицията в Грийнвил, Южна Каролина, я определи като нещастен случай вследствие на предозиране. Пенетиър почина на 16 август на 36 години, след като беше намерена в безсъзнание в жилище тип Airbnb.

„Въз основа на заключението на съдебния лекар и резултатите от разследването смъртта на Хейдън Пенетиър е определена като нещастен случай. Полицейското управление на Грийнвил приключи разследването“, заяви представител на местната полиция пред Page Six.

Какво установи токсикологичният анализ

През септември съдебният лекар на окръг Грийнвил установи, че смъртта е причинена от токсичното действие на фентанил, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин. Аутопсията не е показала травми, които да са допринесли за смъртта. Заключението за предозиране е било направено преди полицейското разследване да бъде официално закрито.

Според доклада на съдебния лекар Хейдън Пенетиър е била обявена за починала на място в 14:32 часа. Братът на нейния партньор Брайън Хикерсън, Зак, я е открил в безсъзнание на разтегателен диван. Преди да бъде подаден сигнал до 911, са били приложени две дози Наркан - медикамент, използван при опиоидно предозиране, и е започната сърдечна реанимация. Спешните екипи също са опитали да я върнат към живот.

В жилището са били открити предполагаеми наркотици, лекарства по лекарско предписание и принадлежности за употреба на наркотици. Брайън Хикерсън е спял в друга стая, когато актрисата е била намерена, според описанието на случилото се в доклада.

Актрисата е говорила открито за зависимостта

Бащата на актрисата, Скип Пенетиър, е казал на разследващите, че дъщеря му е прекарала две-три седмици в рехабилитационен център в Малибу и е била освободена само седмици преди смъртта си. По думите му тя се е борила със зависимост от началото на 20-те си години, а проблемите са се задълбочили след следродилна депресия.

Хейдън Пенетиър разказва за зависимостта, следродилната депресия и преживяното насилие в мемоарната си книга „Това съм аз: равносметка“, публикувана през май. Тя придоби международна известност с ролята на Клеър Бенет в „Герои“ и с образа на кънтри певицата Жулиет Барнс в „Нашвил“. Сред филмовите ѝ участия са „Помни титаните“, „Ледената принцеса“ и няколко части от поредицата „Писък“.

На 19 септември в Малибу беше организирана частна възпоменателна служба, на която са присъствали около 150 близки, приятели и бивши колеги на актрисата.