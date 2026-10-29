Дженифър Лорънс потвърди завръщането си в „Игрите на глада“

Дженифър Лорънс потвърди завръщането си като Катнис Евърдийн в новия филм „Игрите на глада: Изгревът на жътвата“. Актрисата обаче пропусна лондонската премиера на продукцията, състояла се в сряда.

Лорънс говори за участието си в епизода на подкаста „Call Her Daddy“, публикуван същия ден. „Беше невероятно. Беше толкова лудо, защото екипът беше същият“, каза тя, като отбеляза, че отново е работила с познати оператори и членове на снимачния екип.

Особено емоционална за нея е била срещата с Джош Хътчърсън и Уди Харелсън. Хътчърсън отново е в ролята на Пийта Меларк, а Харелсън се завръща като Хеймич Абърнати. „Джош и аз не отивахме до тоалетната, без да сме прегърнати. Беше толкова красиво“, разказа Дженифър Лорънс.

Актрисата се пошегува и с поведението на Харелсън на снимачната площадка: „Уди очевидно влезе през прозореца на хотелската ми стая без покана, защото нямаше да е същото, ако спазваше границите и използваше врата.“

Потвърждението за завръщането на Дженифър Лорънс дойде само часове след лондонската премиера на „Изгревът на жътвата“, на която тя не присъства. По червения килим преминаха Глен Клоуз, Маккена Грейс, Ел Фанинг, Кийрън Кълкин, Джеси Племънс, Ралф Файнс и други актьори от новия филм.

Продукцията е по романа на Сюзан Колинс и се развива 24 години преди събитията от първия филм „Игрите на глада“. Историята проследява Хеймич Абърнати по време на 50-ите Игри на глада, известни и като Втория четвърт вековен юбилей. В ролята на младия Хеймич е Джоузеф Зада.

„Изгревът на жътвата“ ще бъде пуснат по кината на 20 ноември 2026 г. Това ще бъде първата поява на Лорънс като Катнис след „Игрите на глада: Сойка-присмехулка – част 2“, излязъл през 2015 г.

Дженифър Лорънс за първи път заговори публично за възможността да се върне към ролята през 2023 г. В интервю за Variety тя отговори утвърдително, когато беше попитана дали би изиграла отново Катнис. „О, Боже мой – напълно!“, каза тогава актрисата. Тя допълни, че би се върнала „на 100 процента“, ако героинята отново стане част от живота ѝ.

Лорънс изигра Катнис в четири филма от поредицата между 2012 и 2015 г.