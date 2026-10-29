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Дженифър Лорънс потвърди завръщането си в „Игрите на глада“
  Тема: Известни личности

Дженифър Лорънс потвърди завръщането си в „Игрите на глада“

29 Октомври, 2026 15:29 518 7

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Актрисата отново ще бъде Катнис Евърдийн в „Изгревът на жътвата“

Дженифър Лорънс потвърди завръщането си в „Игрите на глада“ - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дженифър Лорънс потвърди завръщането си като Катнис Евърдийн в новия филм „Игрите на глада: Изгревът на жътвата“. Актрисата обаче пропусна лондонската премиера на продукцията, състояла се в сряда.

Лорънс говори за участието си в епизода на подкаста „Call Her Daddy“, публикуван същия ден. „Беше невероятно. Беше толкова лудо, защото екипът беше същият“, каза тя, като отбеляза, че отново е работила с познати оператори и членове на снимачния екип.

Особено емоционална за нея е била срещата с Джош Хътчърсън и Уди Харелсън. Хътчърсън отново е в ролята на Пийта Меларк, а Харелсън се завръща като Хеймич Абърнати. „Джош и аз не отивахме до тоалетната, без да сме прегърнати. Беше толкова красиво“, разказа Дженифър Лорънс.

Актрисата се пошегува и с поведението на Харелсън на снимачната площадка: „Уди очевидно влезе през прозореца на хотелската ми стая без покана, защото нямаше да е същото, ако спазваше границите и използваше врата.“

Потвърждението за завръщането на Дженифър Лорънс дойде само часове след лондонската премиера на „Изгревът на жътвата“, на която тя не присъства. По червения килим преминаха Глен Клоуз, Маккена Грейс, Ел Фанинг, Кийрън Кълкин, Джеси Племънс, Ралф Файнс и други актьори от новия филм.

Продукцията е по романа на Сюзан Колинс и се развива 24 години преди събитията от първия филм „Игрите на глада“. Историята проследява Хеймич Абърнати по време на 50-ите Игри на глада, известни и като Втория четвърт вековен юбилей. В ролята на младия Хеймич е Джоузеф Зада.

„Изгревът на жътвата“ ще бъде пуснат по кината на 20 ноември 2026 г. Това ще бъде първата поява на Лорънс като Катнис след „Игрите на глада: Сойка-присмехулка – част 2“, излязъл през 2015 г.

Дженифър Лорънс за първи път заговори публично за възможността да се върне към ролята през 2023 г. В интервю за Variety тя отговори утвърдително, когато беше попитана дали би изиграла отново Катнис. „О, Боже мой – напълно!“, каза тогава актрисата. Тя допълни, че би се върнала „на 100 процента“, ако героинята отново стане част от живота ѝ.

Лорънс изигра Катнис в четири филма от поредицата между 2012 и 2015 г.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Денис-Иван Стоилов

    4 0 Отговор
    Оф, толкова е тъпа тая поредица, че няма как повече.

    Коментиран от #7

    15:31 29.10.2026

  • 2 честен ционист

    1 3 Отговор
    Режисьор на новата част на Игрите на Глада ще е Мошко Радев.

    15:34 29.10.2026

  • 3 Гост

    3 0 Отговор
    Тая е убава еа...

    15:37 29.10.2026

  • 4 Нема нужда

    0 0 Отговор
    Жътвата, жътваря... Тия нямат въобръжение, все към некви кланета и извращения ги тегли.

    15:42 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Скоро ще има игрите на глада ,до въвеждането на новия ред ,всеки ще е чипосан ,а който не е ,ще е терорист и ще ни управляват с роботи

    15:52 29.10.2026

  • 7 Игрите на глада

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Денис-Иван Стоилов":

    не се наядоха тия..

    15:52 29.10.2026