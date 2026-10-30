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Кристъл Хефнър изброи редовните звездни гости на имението Playboy: Ужасни мъже
  Тема: Известни личности

Кристъл Хефнър изброи редовните звездни гости на имението Playboy: Ужасни мъже

30 Октомври, 2026 14:58 1 422 9

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Вдовицата на Хю Хефнър посочи Бил Козби, Джак Никълсън и Джон Ловиц, но отдели Джордж Лопес, Марк Хамил и Джули Нюмър сред добрите гости

Кристъл Хефнър изброи редовните звездни гости на имението Playboy: Ужасни мъже - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Имението Playboy било посещавано редовно от знаменитости, сред които Бил Козби, Джак Никълсън и Джон Ловиц, разказа Кристъл Хефнър пред Page Six. Вдовицата на Хю Хефнър определи част от мъжете около покойния основател на Playboy като „ужасни“ и „сексисти“.

Известните гости

„Имаше наистина ужасяващи, ужасни мъже, които минаваха през имението“, каза Кристъл Хефнър. Тя посочи Бил Козби и Доналд Тръмп като част от обкръжението на Хю Хефнър и заяви, че той се е заобикалял с мъже, които споделяли сходни разбирания.

По думите на Кристъл Хефнър Бил Козби бил редовен посетител на имението и дълги години водел Playboy Jazz Festival. Тя разказа, че срещите с него на фестивала били неловки и го определи като „отвратителен“.

Джак Никълсън пък дал прякора на имението, според нейния разказ. „Можеше да влезе с колата, да има жени и храна, да вземе каквото му трябва и да си тръгне“, каза тя, описвайки мястото като „автокъщата на Джак Никълсън“.

Кристъл Хефнър твърди още, че в един от коридорите е имало галерия със снимки на известни личности, към които Хю Хефнър бил особено привързан. Сред тях според нея била снимка на Арнолд Шварценегер с по една жена върху всеки от бицепсите му.

Не всички знаменитости, свързани с имението, са представени негативно в разказа ѝ. Кристъл Хефнър заяви, че Джордж Лопес е бил „много, много любезен“, но никога не е посещавал имението. Тя определи актрисата Джули Нюмър като прекрасна.

Сред приятните гости тя посочи и Марк Хамил и съпругата му Марилу Йорк. Двамата идвали от време на време на партита, свързани с поредицата „Междузвездни войни“, и според Кристъл Хефнър били „прекрасни“.

Джон Ловиц отговори на обвиненията

Кристъл Хефнър нарече Джон Ловиц „клиент номер едно“ на имението и го определи като „един от най-големите перверзници“ в Холивуд. Тя твърди, че актьорът посещавал мястото постоянно и оглеждал жените на партитата.

Ловиц отговори пред Page Six с ирония: „Всеки път, когато някой каже, че съм номер едно, това е комплимент.“ Той защити Хю Хефнър, като го определи като „един от най-милите и щедри хора“, които е познавал.

Кристъл Хефнър отвърна, че Ловиц е част от проблема със сексизма и мизогинията. „Ако мога да разруша тази токсична мъжественост и патриархат дори малко, ще бъда щастлива“, каза тя.

Обвинения срещу Хю Хефнър

В интервюто Кристъл Хефнър отправи и обвинения към покойния си съпруг за сексуално насилие и принудително сексуално поведение. Тя твърди, че той е насърчавал сексуални действия между близначките Кристина и Кариса Шанън, което тя определи като „кръвосмешение“ и „отвратително“.

Кристъл Хефнър и Хю Хефнър бяха женени от 2012 г. до смъртта му през 2017 г. Той почина на 91-годишна възраст. Представител на наследството му не е отговорил на запитването за коментар, а представител на близначките Шанън също не е дал отговор.

Днес Кристъл Хефнър работи върху докторска степен. „Вече не се страхувам“, заяви тя, обяснявайки решението си да говори за преживяното в имението.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    5 3 Отговор
    Щом Бай Дончо е ходил в имението, то значи, че и Вова е ходил.

    15:05 30.10.2026

  • 3 БайТиквун

    10 0 Отговор
    еми била е млада, красива, трофейна красавица, като е видяла реалносст защо не е избягала .............

    Коментиран от #5

    15:06 30.10.2026

  • 4 Гост

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Какво":

    Точно така, а сега не била такава. За съжаление и тук е пълно с жени като нея.

    15:15 30.10.2026

  • 5 Защо

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "БайТиквун":

    Едиа наркоманка без самоуважение, но с голяма алчност ще бяга?

    15:24 30.10.2026

  • 6 Сводник

    3 0 Отговор
    Много са извратени тези американци , Хю Хефнер е чиста проба сводник. След него го наследи Епстийн ,но той не можа да оттърве кожата и го осъдиха. И Хефнер и Епстийн действаха със знането и под шапката на Тръмп.

    Коментиран от #8

    15:45 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Mарк

    2 0 Отговор
    А ти пък си много читава, така ли?

    И за това се омъжи за Хю Хефнър, когато той е бил на 86 години! От голяма любов, нали?

    И като е имало опити за подобни неща, каквито разправяш - защо не се махна оттам и не се разведе?
    Защото нямаше да получиш нищо...

    Много си меркантилна и користолюбива и по-добре си мълчи!

    И спазвай думите - за мъртвите или добро, или нищо!

    16:27 30.10.2026