Кристъл Хефнър изброи редовните звездни гости на имението Playboy: Ужасни мъже

Имението Playboy било посещавано редовно от знаменитости, сред които Бил Козби, Джак Никълсън и Джон Ловиц, разказа Кристъл Хефнър пред Page Six. Вдовицата на Хю Хефнър определи част от мъжете около покойния основател на Playboy като „ужасни“ и „сексисти“.

Известните гости

„Имаше наистина ужасяващи, ужасни мъже, които минаваха през имението“, каза Кристъл Хефнър. Тя посочи Бил Козби и Доналд Тръмп като част от обкръжението на Хю Хефнър и заяви, че той се е заобикалял с мъже, които споделяли сходни разбирания.

По думите на Кристъл Хефнър Бил Козби бил редовен посетител на имението и дълги години водел Playboy Jazz Festival. Тя разказа, че срещите с него на фестивала били неловки и го определи като „отвратителен“.

Джак Никълсън пък дал прякора на имението, според нейния разказ. „Можеше да влезе с колата, да има жени и храна, да вземе каквото му трябва и да си тръгне“, каза тя, описвайки мястото като „автокъщата на Джак Никълсън“.

Кристъл Хефнър твърди още, че в един от коридорите е имало галерия със снимки на известни личности, към които Хю Хефнър бил особено привързан. Сред тях според нея била снимка на Арнолд Шварценегер с по една жена върху всеки от бицепсите му.

Не всички знаменитости, свързани с имението, са представени негативно в разказа ѝ. Кристъл Хефнър заяви, че Джордж Лопес е бил „много, много любезен“, но никога не е посещавал имението. Тя определи актрисата Джули Нюмър като прекрасна.

Сред приятните гости тя посочи и Марк Хамил и съпругата му Марилу Йорк. Двамата идвали от време на време на партита, свързани с поредицата „Междузвездни войни“, и според Кристъл Хефнър били „прекрасни“.

Джон Ловиц отговори на обвиненията

Кристъл Хефнър нарече Джон Ловиц „клиент номер едно“ на имението и го определи като „един от най-големите перверзници“ в Холивуд. Тя твърди, че актьорът посещавал мястото постоянно и оглеждал жените на партитата.

Ловиц отговори пред Page Six с ирония: „Всеки път, когато някой каже, че съм номер едно, това е комплимент.“ Той защити Хю Хефнър, като го определи като „един от най-милите и щедри хора“, които е познавал.

Кристъл Хефнър отвърна, че Ловиц е част от проблема със сексизма и мизогинията. „Ако мога да разруша тази токсична мъжественост и патриархат дори малко, ще бъда щастлива“, каза тя.

Обвинения срещу Хю Хефнър

В интервюто Кристъл Хефнър отправи и обвинения към покойния си съпруг за сексуално насилие и принудително сексуално поведение. Тя твърди, че той е насърчавал сексуални действия между близначките Кристина и Кариса Шанън, което тя определи като „кръвосмешение“ и „отвратително“.

Кристъл Хефнър и Хю Хефнър бяха женени от 2012 г. до смъртта му през 2017 г. Той почина на 91-годишна възраст. Представител на наследството му не е отговорил на запитването за коментар, а представител на близначките Шанън също не е дал отговор.

Днес Кристъл Хефнър работи върху докторска степен. „Вече не се страхувам“, заяви тя, обяснявайки решението си да говори за преживяното в имението.