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Иън Маккелън се сбогува с близкия си приятел Патрик Стюарт
  Тема: Известни личности

Иън Маккелън се сбогува с близкия си приятел Патрик Стюарт

30 Октомври, 2026 17:58 713 0

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  • холивуд

Актьорите са близки приятели от 1970-те години и колеги в „X-Men“ и на театралната сцена

Иън Маккелън се сбогува с близкия си приятел Патрик Стюарт - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

„Той носеше сърцето си на ръкава си“ – така Иън Маккелън описа Патрик Стюарт в емоционална почит след смъртта на актьора на 86 години.

Патрик Стюарт почина на 28 октомври в дома си в Лос Анджелис, а новината беше потвърдена от дългогодишната му говорителка Кели Буш Новак.

По думите на Новак актьорът е преминал през „кратък и тежък период“ на заболяване от болестта на Алцхаймер и деменция с телца на Леви. Той е бил обграден от съпругата си Съни Озел, семейството и приятели в последните си дни.

Приятелство, започнало в театъра

Маккелън и Стюарт се срещат като млади актьори в Кралската Шекспирова компания през 1970-те години. Първоначално не участват в едни и същи постановки, но постепенно изграждат едно от най-разпознаваемите приятелства в британския театър и кино.

„Той носеше сърцето си на ръкава си, което го правеше човек, на когото можеш да разчиташ, да се възхищаваш и в моя случай – да обичаш“, написа Иън Маккелън.

В текста си той си припомни и разговор с бъдещия капитан Пикар, когато Стюарт получил предложение за главна роля в „Стар Трек“. Маккелън се тревожел, че приятелят му може да изостави сценичната си кариера във Великобритания заради Холивуд. Стюарт все пак приел риска – решение, което го превърна в международна звезда.

От Шекспир до капитан Пикар

Патрик Стюарт става световно известен като капитан Жан-Люк Пикар в „Стар Трек: Следващото поколение“, а по-късно се връща към образа и в сериала „Стар Трек: Пикар“. Друга негова емблематична роля е професор Чарлз Ксавие в поредицата „X-Men“, където играе заедно с Маккелън, превъплътил се в Магнито, между 2000 и 2014 г.

Кариерата му обаче започва и се развива дълго преди екранния успех. Патрик Стюарт играе в произведения на Шекспир, Хенрик Ибсен, Артър Милър, Харолд Пинтър и Самюъл Бекет. С Иън Маккелън участват заедно в „Безплодните земи“ и „В очакване на Годо“ на сцени в Лондон, Ню Йорк и Стратфорд на Ейвън.

Приятелството им излиза и извън сцената. Маккелън извършва сватбената церемония на Стюарт и певицата Съни Озел на 7 септември 2013 г. Двамата актьори са посветени в рицарско звание от британската корона – Маккелън през 1991 г., а Стюарт през 2010 г.

В последната си филмова роля Патрик Стюарт отново се появява като професор Чарлз Зейвиър в „Отмъстителите: Възходът на доктор Дуум“. Филмът е планиран да излезе през декември 2026 г., което ще превърне участието му в последната му поява на големия екран.


САЩ
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