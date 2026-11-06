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10 години без Бисер Киров: певецът без граници
  Тема: Известни личности

10 години без Бисер Киров: певецът без граници

6 Ноември, 2026 17:00 553 6

  • бисер киров-
  • българска естрада-
  • златният орфей-
  • музика-
  • известни личности

Той остави повече от 4500 концерта, стотици песни и особена връзка с публиката от България до Куба

10 години без Бисер Киров: певецът без граници - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На сцената Бисер Киров почти винаги носеше китара, широка усмивка и онзи спокоен маниер на човек, който не бърза да доказва нищо. Публиката го помни с гласа, шапката и песните, но зад образа на естрадния любимец стои артист с необичайно широк път – от оркестър „Балкантон“ до големите сцени на Европа, Америка, Азия и Африка.

Бисер Киров почина на 6 ноември 2016 г. в Берлин на 74-годишна възраст. Десет години по-късно името му продължава да се свързва с песни като „Юноша“, „Събота срещу неделя“, „Молитва“, „Голямата къща“, „Елегия“ и „Гълъби на София“. Новината за смъртта му беше съобщена от близката му приятелка и колежка Йорданка Христова.

Случайната среща, която променя живота му

Той е роден на 4 септември 1942 г. в София. Завършва журналистика в Софийския университет, а по-късно учи музикална режисура в Руската академия за театрално изкуство в Москва. Професионалният му път започва през 1967 г., след като година по-рано композиторът Морис Аладжем го чува да пее.

Първите стъпки са с оркестър „Балкантон“. Оттам започва кариера, която постепенно го превръща в един от най-пътуващите български изпълнители. Киров изнася над 4500 концерта по четири континента, а четири сезона е солист на музикалния театър „Фридрихщатпаласт“ в Берлин.

Песни на много езици и публика отвъд границите

В числата около Бисер Киров има една важна разлика. Като композитор той записва над 300 свои песни, а в репертоара му влизат повече от 700 произведения от български и чуждестранни автори. Пее на български, руски, немски, чешки, полски, испански и други езици.

През 1978 г. печели „Златният Орфей“ с песента „Сонет“. Издава 15 дългосвирещи плочи и 9 компактдиска в България и чужбина, а общият им тираж е посочван като над 7 милиона екземпляра. Плочите му стигат до пазари в СССР, ГДР, Полша, Куба, Испания и Съединените щати.

Музиката обаче не е единственото му занимание. От ноември 2006 г. до юли 2010 г. Киров е съветник по културата в българското посолство в Москва. През 2009 г. получава званието „Заслужил артист на Руската федерация“.

Човекът зад сценичния образ

Киров не говори за популярността само като за успех. В автобиографичната си книга „Благодарствена песен“, издадена посмъртно през 2017 г., той пише:

„Свободата е в основата на мисленето. За мен свободата е същността на човека.“

Това изречение обяснява и част от характера на изпълнителя – любопитен към света, свързан с различни култури и едновременно с това силно привързан към България. В спомените на негови колеги той остава не само като певец с международна кариера, а и като човек, който поддържа приятелства, интересува се от младите музиканти и приема сцената като отговорност.

Десет години след смъртта му Бисер Киров не е само име от историята на българската естрада. Той е глас от времето, когато една песен можеше да прекоси граница по-бързо от своя изпълнител – и да остане там дълго след края на концерта.

Източници: old-news.bnr.bg, bntnews.bg


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  • 5 Бялджип

    2 0 Отговор
    Освен прекрасен певец, създал и изградил много в душите на хората от онези години Бисер Киров беше човек с морал и високо достойнство. Никога не пощади лъжата, мръсотията в политиката, живя със своя откровеност и я изразяваше гласно. Дори да му костваше много...

    17:28 06.11.2026

  • 6 чочо

    0 0 Отговор
    Айде сега.На времето нямаше никаква шапка.Никой нямаше да допусне това.Постави бомбето коггато изчезна от България.Да,имаше прекрасен глас,но това е дар Божи.Докато той почина като милионер вчера даваха реклами с Маргарита Хранова.И тя притежава прекрасен глас но захлебва някое евро и от реклами.

    17:44 06.11.2026