Мирослав и д-р Пекин са на полуфинал в „Игри на волята“

Мирослав Великов и д-р Катрин Пекин се класираха за полуфиналите на LactoFlor – Битка на звездите в „Игри на волята“. Двамата спечелиха последната квалификационна битка срещу Алекса Ерски и Десислава Сапунджиева и останаха сред претендентите за наградата от 20 000 евро. NOVA съобщи, че Мирослав и д-р Пекин са стигнали до следващата фаза след обрат в динамичното състезание.
Дуото в Лилаво започна с ранна преднина, но я загуби, след като Десислава Сапунджиева се затрудни с част от елементите по трасето. Мирослав Великов и д-р Катрин Пекин наваксаха изоставането и стигнаха първи до финалната логическа задача. Те я решиха преди съперниците си и така си осигуриха последното място на полуфиналите.
Кои са останалите полуфиналисти
В следващата фаза Мирослав и д-р Пекин ще се изправят срещу две други двойки. Едната е съставена от победителя в шестия сезон Мартин Кънев и финалистката Николета. В другата са победителят в „Sesame: Турнири на волята“ Светлин Митев и бронзовата медалистка от третия сезон Ваня Запрянова.
Алекса Ерски, шампион от четвъртия сезон, и Десислава Сапунджиева, финалистка от седмия, отпаднаха от звездната надпревара след загубата си в решаващата битка. Действащият шампион Мирослав Великов продължава участието си заедно с д-р Катрин Пекин, която се отличи със стратегическата си игра в предаването.
Йоанна получи таен имунитет
В звездния сблъсък участва и студентката Йоанна от племето на Ураганите. Тя направи правилно предположение за победителя и спечели право да използва таен имунитет през следващата седмица.
Битките в Дивия Север продължават на 9 ноември от 20:00 часа по NOVA. Тогава двата отбора ще се състезават за Резиденцията.
Източници: nova.bg, dariknews.bg
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