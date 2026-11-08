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Мирослав и д-р Пекин са на полуфинал в „Игри на волята“
  Тема: Известни личности

Мирослав и д-р Пекин са на полуфинал в „Игри на волята“

8 Ноември, 2026 05:31 525 2

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Двамата победиха Алекса Ерски и Десислава Сапунджиева в битката за последното полуфинално място

Мирослав и д-р Пекин са на полуфинал в „Игри на волята“ - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мирослав Великов и д-р Катрин Пекин се класираха за полуфиналите на LactoFlor – Битка на звездите в „Игри на волята“. Двамата спечелиха последната квалификационна битка срещу Алекса Ерски и Десислава Сапунджиева и останаха сред претендентите за наградата от 20 000 евро. NOVA съобщи, че Мирослав и д-р Пекин са стигнали до следващата фаза след обрат в динамичното състезание.

Дуото в Лилаво започна с ранна преднина, но я загуби, след като Десислава Сапунджиева се затрудни с част от елементите по трасето. Мирослав Великов и д-р Катрин Пекин наваксаха изоставането и стигнаха първи до финалната логическа задача. Те я решиха преди съперниците си и така си осигуриха последното място на полуфиналите.

Кои са останалите полуфиналисти

В следващата фаза Мирослав и д-р Пекин ще се изправят срещу две други двойки. Едната е съставена от победителя в шестия сезон Мартин Кънев и финалистката Николета. В другата са победителят в „Sesame: Турнири на волята“ Светлин Митев и бронзовата медалистка от третия сезон Ваня Запрянова.

Алекса Ерски, шампион от четвъртия сезон, и Десислава Сапунджиева, финалистка от седмия, отпаднаха от звездната надпревара след загубата си в решаващата битка. Действащият шампион Мирослав Великов продължава участието си заедно с д-р Катрин Пекин, която се отличи със стратегическата си игра в предаването.

Йоанна получи таен имунитет

В звездния сблъсък участва и студентката Йоанна от племето на Ураганите. Тя направи правилно предположение за победителя и спечели право да използва таен имунитет през следващата седмица.

Битките в Дивия Север продължават на 9 ноември от 20:00 часа по NOVA. Тогава двата отбора ще се състезават за Резиденцията.

Източници: nova.bg, dariknews.bg


България
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  • 2 Анонимен

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