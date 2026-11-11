Аутопсия разкри съкрушителни детайли за последните дни на Дейви Чейс

Дейви Чейс е била открита на 4 юни на задната седалка на автомобил, а до нея е имало лула за метамфетамин. Актрисата, известна с ролите си в „Лило и Стич“, „Предизвестена смърт“ и „Дони Дарко“, е имала главоболие, слабост, обърканост и болка в десния палец, преди неидентифициран минувач да подаде сигнал на телефон 911.

Бившата детска звезда е била откарана в болница в Лос Анджелис, където лекарите са установили напреднал и нелекуван ХИВ/СПИН. В доклада се посочват още загуба на тегло, криптококоза без менингит, MRSA и инфекция на десния палец.

„Здравословното състояние на починалата се е влошавало до смъртта“, пише в доклада на медицинския експерт на окръг Лос Анджелис. Токсикологичните изследвания са показали наличие на метамфетамин и фентанил.

Причината за смъртта е СПИН

Дейви Чейс е починала на 16 юни в Лос Анджелис на 35-годишна възраст. Причината за смъртта е придобит синдром на имунна недостатъчност, известен като СПИН. Като допринасящо състояние е посочена хроничната употреба на множество вещества.

Новите подробности допълват данните, публикувани след смъртта ѝ. По-рано бащата на актрисата Джон Дейвид Швалие е заявил пред The New York Times, че тя е починала от усложнения, свързани с бактериален менингит и инфекция на кръвта. Окончателният доклад на медицинския експерт посочва СПИН като основна причина за смъртта.

Преди смъртта на Чейс Рой Ернандес, който се е представял за неин приятел, е организирал кампания в GoFundMe. В описанието той я нарекъл „светлина в живота ми“ и написал, че двамата са намирали моменти на щастие и надежда, докато тя се е борела да намери сигурност и спокойствие в центъра на Лос Анджелис.

Дългогодишният мениджър на актрисата Джон Райън обаче е призовал хората да не даряват. Пред The Post той е заявил, че нито приятелите, нито семейството на Чейс са чували за мъжа, който се представял за неин приятел.

„Мога да потвърдя, че Дейви има доверителна сметка, създадена в SAG, за да покрива всички разходи“, е казал Райън.

По думите му Дейви Чейс е имала милиони долари неполучени остатъчни възнаграждения. Райън е посочил още, че заедно с доведената сестра на актрисата Гая Браун са се опитвали да я открият с помощта на частен детектив, но тя е изчезнала, след като успели да разговарят с нея по телефона.