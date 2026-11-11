Джони Деп понижил хонорара си значително за завръщането си в Холивуд с „Ебенизър“

Джони Деп е получил 5 милиона долара за ролята на Ебенизър Скрудж във филма „Ебенизър: Коледна песен“ – значително по-малко от хонорарите, които актьорът е вземал за най-големите си студийни продукции. Данните за възнаграждението са публикувани от Variety и цитирани от Page Six.

Филмът е нова екранизация на повестта „Коледна песен“ от Чарлз Дикенс. Режисьор е Ти Уест, а премиерата по кината е насрочена за 13 ноември. В актьорския състав са още Рупърт Гринт, Дейзи Ридли, Иън Маккелън и Сам Клафлин.

За „Фантастични животни: Престъпленията на Гринделвалд“ от 2018 г. Деп е получил 16 милиона долара, въпреки че е заснел само една сцена. След това Warner Bros. прекратява отношенията си с актьора, след като той губи делото за клевета срещу британския таблоид The Sun, който го е нарекъл „бияч на съпругата си“.

Най-високото възнаграждение на Деп е свързано с ролята на капитан Джак Спароу в „Карибски пирати: Отмъщението на Салазар“ от 2017 г. Според публикуваните данни актьорът е получил около 90 милиона долара, включително приходи от разпространението. За появата си в „Алиса в страната на чудесата“ от 2010 г. той е взел около 50 милиона долара.

Съотношението между възнаграждението и приходите от филмите е сред причините Forbes да определи Деп като най-надплатения актьор в Холивуд през 2015 и 2016 г. Според изданието „Алиса в огледалния свят“ е донесла 2,80 долара за всеки долар, изплатен на актьора.

През 2011 г. Джони Деп коментира пред Vanity Fair високите си хонорари по откровен начин: „Ако в момента са готови да ми плащат тези абсурдни пари, ще ги приема“. Актьорът допълва, че парите не са за него, а за двете му деца – Лили-Роуз и Джак.

„Ебенизър“ е първата голяма филмова роля на Деп след делото за клевета срещу бившата му съпруга Амбър Хърд през 2022 г. По делото съдът присъжда на актьора обезщетение от 1 милион долара.

Паралелно с премиерата на „Ебенизър“ се обсъжда и евентуалното завръщане на Деп във франчайза „Карибски пирати“. Продуцентът Джери Брукхаймър заявява пред Deadline през август, че разговаря с актьора и че се работи по сценарий за шестия филм.

„Разговаряме с Джони, работим по сценария и се надяваме да успеем да го направим“, казва Брукхаймър.

Към момента участието на Джони Деп в новия филм не е официално потвърдено. Според информацията, цитирана от Page Six, ако се стигне до сделка, героят му може да бъде второстепенен, докато историята се съсредоточи върху персонажа на Марго Роби.