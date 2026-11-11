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Джони Деп понижил хонорара си значително за завръщането си в Холивуд с „Ебенизър“
  Тема: Известни личности

Джони Деп понижил хонорара си значително за завръщането си в Холивуд с „Ебенизър“

11 Ноември, 2026 19:31 610 7

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  • холивуд-
  • карибски пирати-
  • хонорар

Актьорът получава значително по-малко от възнагражденията си за „Карибски пирати“ и „Фантастични животни“

Джони Деп понижил хонорара си значително за завръщането си в Холивуд с „Ебенизър“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Джони Деп е получил 5 милиона долара за ролята на Ебенизър Скрудж във филма „Ебенизър: Коледна песен“ – значително по-малко от хонорарите, които актьорът е вземал за най-големите си студийни продукции. Данните за възнаграждението са публикувани от Variety и цитирани от Page Six.

Филмът е нова екранизация на повестта „Коледна песен“ от Чарлз Дикенс. Режисьор е Ти Уест, а премиерата по кината е насрочена за 13 ноември. В актьорския състав са още Рупърт Гринт, Дейзи Ридли, Иън Маккелън и Сам Клафлин.

За „Фантастични животни: Престъпленията на Гринделвалд“ от 2018 г. Деп е получил 16 милиона долара, въпреки че е заснел само една сцена. След това Warner Bros. прекратява отношенията си с актьора, след като той губи делото за клевета срещу британския таблоид The Sun, който го е нарекъл „бияч на съпругата си“.

Най-високото възнаграждение на Деп е свързано с ролята на капитан Джак Спароу в „Карибски пирати: Отмъщението на Салазар“ от 2017 г. Според публикуваните данни актьорът е получил около 90 милиона долара, включително приходи от разпространението. За появата си в „Алиса в страната на чудесата“ от 2010 г. той е взел около 50 милиона долара.

Съотношението между възнаграждението и приходите от филмите е сред причините Forbes да определи Деп като най-надплатения актьор в Холивуд през 2015 и 2016 г. Според изданието „Алиса в огледалния свят“ е донесла 2,80 долара за всеки долар, изплатен на актьора.

През 2011 г. Джони Деп коментира пред Vanity Fair високите си хонорари по откровен начин: „Ако в момента са готови да ми плащат тези абсурдни пари, ще ги приема“. Актьорът допълва, че парите не са за него, а за двете му деца – Лили-Роуз и Джак.

„Ебенизър“ е първата голяма филмова роля на Деп след делото за клевета срещу бившата му съпруга Амбър Хърд през 2022 г. По делото съдът присъжда на актьора обезщетение от 1 милион долара.

Паралелно с премиерата на „Ебенизър“ се обсъжда и евентуалното завръщане на Деп във франчайза „Карибски пирати“. Продуцентът Джери Брукхаймър заявява пред Deadline през август, че разговаря с актьора и че се работи по сценарий за шестия филм.

„Разговаряме с Джони, работим по сценария и се надяваме да успеем да го направим“, казва Брукхаймър.

Към момента участието на Джони Деп в новия филм не е официално потвърдено. Според информацията, цитирана от Page Six, ако се стигне до сделка, героят му може да бъде второстепенен, докато историята се съсредоточи върху персонажа на Марго Роби.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    0 0 Отговор
    Браво Събина!
    Само така!
    Да живее Ебенизър!

    Коментиран от #2

    19:35 11.11.2026

  • 2 класика

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ставка":

    името е звучно за славянските езици..

    19:37 11.11.2026

  • 3 Марк

    1 0 Отговор
    Хонорарът му от 5 милиона щом е понижение, какво друго има да се коментира, освен това, че на тия актьори наистина им плащат безумно и неразумно!

    Коментиран от #5

    19:45 11.11.2026

  • 4 Елизабет Цветанова кахърената фабрика

    0 0 Отговор
    Моя хонорар е по голям

    19:48 11.11.2026

  • 5 А бе

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Марк":

    Ти луд ли си бе! Безумно и неразумно плащат само на ритнитопковците!

    19:49 11.11.2026

  • 6 Джак Спароу

    0 0 Отговор
    Щом филма е за чичо Скрудж, е странно че въобще е взел някакъв хонорар.

    19:52 11.11.2026

  • 7 Запознат

    1 0 Отговор
    Има много по хубави жени от българките ало 🥳🍾🤭🤭

    19:54 11.11.2026