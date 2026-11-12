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Заедно ли са Марио и Юлия от „Игри на волята“? (СНИМКИ+ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Заедно ли са Марио и Юлия от „Игри на волята“? (СНИМКИ+ВИДЕО)

12 Ноември, 2026 14:31 835 5

  • игри на волята-
  • марио аладжов-
  • юлия атанасова-
  • язовир батак-
  • любовни слухове

Двамата продължават да публикуват снимки и видеа заедно, но засега не са потвърдили отношенията си

Заедно ли са Марио и Юлия от „Игри на волята“? (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прегръдки, усмивки и кратко послание отново поставиха Марио и Юлия от „Игри на волята“ в центъра на зрителското внимание. Двамата публикуваха общи снимки от района на язовир Батак, а кадрите веднага предизвикаха предположения, че отношенията им вече са повече от приятелски.

„Спокойствие, усмивки и правилната компания“, написа Марио към публикацията. Той обаче не уточни какво стои зад близостта им, а нито той, нито Юлия са потвърдили публично, че са двойка. Така снимките оставят място както за любовни слухове, така и за обяснението, че двамата просто са запазили добрите си отношения след края на снимките на риалитито.

Интересът на Марио към Юлия не е тайна. Още в началото на участието си в „Игри на волята“ той не криеше симпатиите си и направи опит да се сближи с нея. В един от разговорите им заяви: „Държах се само заради теб“, след като разказа колко трудно е преживял престоя си в Блатото.

Юлия обаче постави ясна граница. Тя заяви, че двамата могат да бъдат приятели и че не вижда романтично бъдеще между тях. Участничката също така каза, че има връзка от шест месеца, което допълнително охлади очакванията на Марио по време на играта.

След появата на снимките последователи започнаха да питат дали двамата са заедно. Това все пак не са единствените кадри, които риалити героите пускат заедно. Те са споделяли снимки от други разходки в планината, както и видеа от фитнеса, където очевидно тренират заедно.


България
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