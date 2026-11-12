Бритни Спиърс подготвя таен бизнес проект, за който мечтае от 20 години

Бритни Спиърс подготвя нов бизнес проект извън музикалната индустрия. Певицата работи по потребителски продукт, свързан с начина на живот, за който според близък до нея източник мечтае от повече от 20 години.

„Това е дълбоко личен проект, за който Бритни и феновете ѝ мечтаят от повече от 20 години“, казва източникът пред Page Six. По думите му поп принцесата е посветила последната година на разработването на начинанието и работи усилено по подготовката на представянето му.

Неотдавнашното посещение на 44-годишната певица в Ню Йорк също е било свързано с проекта. През октомври тя е била забелязана в ресторант в Манхатън, като се е опитвала да остане незабелязана. Според източника пътуването не е било за почивка, а за делови срещи.

„Тя не беше в Ню Йорк за забавление. Беше там по работа и за срещи, свързани с проекта“, казва близкият до певицата източник.

Очакват се още разговори преди официалното представяне. Засега няма обявена дата, име на продукта или информация как точно ще изглежда новото начинание. Единственото потвърдено описание е, че то няма да бъде свързано с музикалната кариера на Бритни Спиърс, а с потребителски продукт от сферата на начина на живот.

Новият проект няма да бъде първото бизнес начинание на Бритни извън сцената. През 2004 г. тя представя първия си парфюм и поставя началото на линия аромати, която се развива през следващите години.

Певицата е създавала и колекция бельо и домашно облекло. През 2023 г. излезе автобиографията ѝ „Жената в мен“, която се превърна в международен бестселър и разшири присъствието ѝ извън музиката.