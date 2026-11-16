16 ноември 1519: Хавана е основана

Край естественото пристанище на северното крайбрежие на Куба през 1519 г. е установено селището, което по-късно ще се превърне в Хавана. Испанският конкистадор и губернатор на Куба Диего Веласкес де Куеляр поставя началото на окончателния ѝ облик, като премества селището от южния бряг към района на днешната Стара Хавана.

Новата колония получава името Вила де Сан Кристобал де ла Хавана. Мястото е избрано заради защитения залив и близостта до морските маршрути, които свързват испанските владения в Америка с Европа. Така Хавана постепенно се превръща от малко селище в един от най-важните центрове на испанската империя в Карибите.

Традиционната дата е 16 ноември

Кубинската традиция приема 16 ноември 1519 г. за рожден ден на града. Според разказите тогава под сянката на сейба са отслужени първата литургия и е проведено първото заседание на градския съвет. Днешният мемориал „Ел Темплете“ край „Пласа де Армас“ отбелязва това място.

Има обаче разлика между традиционната дата и документално потвърденото. ЮНЕСКО посочва, че Хавана е основана през ноември 1519 г., но точният ден не е запазен, тъй като актовете на градския съвет от този период са унищожени при нападението на френския корсар Жак дьо Сор през 1555 г. Затова 16 ноември се почита като установена историческа традиция, а не като дата, доказана от оцелял първоизточник.

От пристанище до столица

Положението на Хавана бързо определя бъдещето ѝ. През пристанището преминават корабите от Флотата на Индиите, които превозват към Испания злато, сребро и други стоки от американските колонии. „По местоположението си скоро ще се превърне в място за съсредоточаване на Флотата на Индиите“, отбелязва испанският крал Фелипе VI в реч по повод 500-годишнината на града.

През 1592 г. Хавана получава статут на град от крал Филип II, а през 1607 г. става столица на Куба. Пристанището и търговията водят до изграждането на крепости, църкви и обществени сгради, които оформят историческия център. През 1982 г. Старата Хавана и системата от укрепления са включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Затова 1519 г. не е просто година от хронологията на испанското завладяване на Куба. Тя бележи преместването на Хавана към мястото, от което градът ще контролира морските връзки на испанската империя в Карибите и ще се превърне в политическия център на острова.

Източници: granma.cu, plenglish.com