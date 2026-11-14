Какво се случи в „Ергенът“, „Игри на волята“ и „Traitors“

Три от най-обсъжданите риалити предавания в българския ефир предложиха нови обрати на 13 ноември. В „Traitors: Игра на предатели“ беше разкрита самоличността на четвъртия таен Предател, в „Игри на волята“ беше направена рокада между племената, а „Ергенът: Любов в рая“ продължи с напрежение между участниците.
Емил Марков е четвъртият Предател
В епизод 3 на „Traitors: Игра на предатели“ зрителите научиха кой е тайният четвърти участник в конклава. Lupa.bg посочи актьора Емил Марков като човека, получил покана от водещия Владимир Карамазов да се включи в играта на Предателите. Официалният анонс на bTV потвърди, че разкритието ще бъде направено в епизода от 13 ноември, но предварително не назова името му.
Марков се присъедини към вече известните Предатели Милен Керемедчиев, Нанси Карабойчева и Крис Макаров. До този момент от играта бяха отстранени Неделчо Богданов и Александра Жекова. В епизода участниците се включиха в гоненица из двореца „Евксиноград“ и градините му, а задачата им беше да отгатват отговорите на Предателите по провокативни въпроси, за да увеличат наградния фонд.
На 14 ноември по bTV предстои нов епизод. Играчите ще търсят двойници на мистериозни кукли в зловещите пространства на „Евксиноград“, а Предателите ще определят следващата си жертва чрез необичайна игра. Очакват се и нови сблъсъци на кръглата маса.
Иван премина в Ураганите
В епизод 61 на „Игри на волята: България“ Сините спечелиха битката за неприкосновеност. Победата им осигури участие в полуфинала на специалното издание LactoFlor – Битка на звездите.
Епизодът започна с първия племенен съвет без водещ. След последвалото изпитание строителят Иван се представи най-силно сред Канарите, но това не беше достатъчно за победа. Водещите Ивет Лалова-Колио и Павел Николов направиха рокада и изпратиха Иван в редиците на Ураганите. За това развитие съобщиха NOVA и DarikNews.
На 14 ноември NOVA ще излъчи специалното издание „LactoFlor – Битка на звездите“. В него познати участници от предишни сезони ще се състезават по двойки, разделени на мъж и жена.
Нови конфликти в „Ергенът: Любов в рая“
Епизод 48 на „Ергенът: Любов в рая“ отново постави отношенията между участниците под напрежение. В центъра бяха предателство, конфликти, егоцентрично поведение и игра с рози. Сред акцентите беше и въпросът дали една романтична постъпка е достатъчна, когато между участниците вече има натрупана обида и недоверие.
По-рано Ивка Бейбе и Влади станаха първата двойка, която напусна предаването, за да продължи връзката си извън „Ергенът: Любов в рая“. В следващия епизод, насрочен за 14 ноември по bTV, отношенията в останалите двойки ще продължат да бъдат подложени на изпитание.
Източници: btv.bg, nova.bg, lupa.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА