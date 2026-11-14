Какво се случи в „Ергенът“, „Игри на волята“ и „Traitors“

Три от най-обсъжданите риалити предавания в българския ефир предложиха нови обрати на 13 ноември. В „Traitors: Игра на предатели“ беше разкрита самоличността на четвъртия таен Предател, в „Игри на волята“ беше направена рокада между племената, а „Ергенът: Любов в рая“ продължи с напрежение между участниците.

Емил Марков е четвъртият Предател

В епизод 3 на „Traitors: Игра на предатели“ зрителите научиха кой е тайният четвърти участник в конклава. Lupa.bg посочи актьора Емил Марков като човека, получил покана от водещия Владимир Карамазов да се включи в играта на Предателите. Официалният анонс на bTV потвърди, че разкритието ще бъде направено в епизода от 13 ноември, но предварително не назова името му.

Марков се присъедини към вече известните Предатели Милен Керемедчиев, Нанси Карабойчева и Крис Макаров. До този момент от играта бяха отстранени Неделчо Богданов и Александра Жекова. В епизода участниците се включиха в гоненица из двореца „Евксиноград“ и градините му, а задачата им беше да отгатват отговорите на Предателите по провокативни въпроси, за да увеличат наградния фонд.

„Веднъж престъпил този праг, не знаеш кой съюзник е и кой е враг“, заяви Владимир Карамазов при старта на сезона.

На 14 ноември по bTV предстои нов епизод. Играчите ще търсят двойници на мистериозни кукли в зловещите пространства на „Евксиноград“, а Предателите ще определят следващата си жертва чрез необичайна игра. Очакват се и нови сблъсъци на кръглата маса.

Иван премина в Ураганите

В епизод 61 на „Игри на волята: България“ Сините спечелиха битката за неприкосновеност. Победата им осигури участие в полуфинала на специалното издание LactoFlor – Битка на звездите.

Епизодът започна с първия племенен съвет без водещ. След последвалото изпитание строителят Иван се представи най-силно сред Канарите, но това не беше достатъчно за победа. Водещите Ивет Лалова-Колио и Павел Николов направиха рокада и изпратиха Иван в редиците на Ураганите. За това развитие съобщиха NOVA и DarikNews.

На 14 ноември NOVA ще излъчи специалното издание „LactoFlor – Битка на звездите“. В него познати участници от предишни сезони ще се състезават по двойки, разделени на мъж и жена.

Нови конфликти в „Ергенът: Любов в рая“

Епизод 48 на „Ергенът: Любов в рая“ отново постави отношенията между участниците под напрежение. В центъра бяха предателство, конфликти, егоцентрично поведение и игра с рози. Сред акцентите беше и въпросът дали една романтична постъпка е достатъчна, когато между участниците вече има натрупана обида и недоверие.

По-рано Ивка Бейбе и Влади станаха първата двойка, която напусна предаването, за да продължи връзката си извън „Ергенът: Любов в рая“. В следващия епизод, насрочен за 14 ноември по bTV, отношенията в останалите двойки ще продължат да бъдат подложени на изпитание.

Източници: btv.bg, nova.bg, lupa.bg