Хари и Меган няма да бъдат поканени за Коледа с кралското семейство

Принц Хари и Меган Маркъл ще прекарат коледните празници във Великобритания, но няма да бъдат част от традиционното събиране на кралското семейство в Сандрингам, съобщава Daily Mail. Според източници от обкръжението на Съсекс и от двореца двамата са наясно, че няма да получат покана.

„Хари е спокоен за това, той знае, че не е поканен“, казва приятел на принца, цитиран от изданието. Бъкингамският дворец отказва коментар с мотива, че става дума за „частни семейни договорености“. Източник, запознат със ситуацията, определя отношенията като все още „сложни“.

Съсекс няма да присъстват и на традиционната коледна разходка до църквата „Света Мария Магдалена“ в Сандрингам. Според публикацията те няма да бъдат поканени и на малкото частно семейно събиране в Кларънс Хаус по случай 78-ия рожден ден на крал Чарлз.

Празници в Котсуолдс вместо в Калифорния

„Кралят обича всичките си деца“, заявяват дворцови източници.

Първоначално Хари и Меган са планирали да се върнат в имението си в Монтесито и да прекарат празниците с американски приятели и майката на Меган, Дория Рагланд. Сега планът е променен и те ще останат във Великобритания, като Дория ще пътува до тях.

„Хари казва, че наистина очаква с нетърпение една студена Коледа“, разказва негов близък, цитиран от Daily Mail. В случая определението се отнася не само до времето, а и до дистанцията между семейството му и останалите членове на кралската фамилия.

Хари, Меган и децата им Арчи и Лилибет са във Великобритания от малко повече от 11 седмици. Децата са към края на първия си срок в британско частно училище, а родителите им проведоха съвместни прояви в Нотингам и Брюксел.

Семейството обаче все още няма постоянен собствен дом. В момента то живее във втори имот в имение на границата между Нортхамптъншър и Оксфордшър, предоставен от богат приятел. Според източници търсенето на собствена къща в Котсуолдс продължава.

Статутът им остава непроменен

Дистанцията между Съсекс и двореца се задълбочи през септември, когато лорд-камериерата лорд Беньон разпространи писмо, изготвено по указание на краля. В него се посочва, че статутът на Хари и Меган не се променя и че те трябва да бъдат третирани като частни граждани с търговски и благотворителни интереси. „Индипендънт“ съобщи, че писмото е било изпратено до държавни институции, армията и представители на короната в страната.

Екипът на Съсекс възрази, че Хари и Меган са публични личности и че не са получили достатъчно време да реагират преди разпространяването на документа. Според Daily Mail след това дворецът е запазил мълчание по споровете около техния статут и сигурността им.

Публикацията посочва още, че след завръщането си Хари и Меган все още не са се срещали лично с крал Чарлз, въпреки заявеното желание за помирение. Хари се появи сам на служба за Деня на възпоменанието в Бракли, Нортхамптъншър, с военните си медали, но това не доведе до промяна в празничните планове на двореца.

Източници: dailymail.com, independent.co.uk