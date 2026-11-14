На 42: Аврил Лавин стана майка на момиченце

Аврил Лавин стана майка за първи път. 42-годишната канадска певица обяви раждането на момиченце на 13 ноември с поредица от снимки в Instagram, без да разкрива името на детето или самоличността на бащата.

„Нашата мини ш***на принцеса пристигна“, написа Лавин към публикацията. На една от черно-белите снимки тя държи новороденото, облечено в гащеризон с леопардов десен. На друга се виждат ръцете на певицата и нейния партньор, които държат ръката на бебето.

Третият кадър е препратка към музикалния образ на Лавин. Върху скейтборд са поставени два чифта карирани обувки Vans за възрастни и един миниатюрен чифт за бебе.

Новината беше изненада за почитателите, тъй като певицата не беше обявявала публично нито бременност, нито връзка с настоящ партньор. ABC News и „Лос Анджелис Таймс“ потвърдиха, че тя не е съобщила името на детето и не е посочила кой е бащата.

Първо дете след години под обществено внимание

Лавин е известна с хитовете „Complicated“, „Sk8er Boi“ и „Girlfriend“, които я превърнаха в една от най-разпознаваемите фигури на поппънка от началото на 2000-те години. Певицата е била омъжена два пъти – първо за Дерик Уибли от Sum 41, а след това за Чад Крюгер от Nickelback.

Бракът на Лавин и Уибли е продължил от 2006 до 2010 г. Връзката между двамата приключва с развод, но те запазват приятелски отношения.

Вторият брак на Лавин – с Крюгер – е продължил от 2013 до 2015 г. По-късно тя беше сгодена за музиканта Мод Сън. Годежът им приключи през февруари 2023 г., а след това певицата беше свързвана с рапъра Тайга.

„Не искам деца точно сега“

През октомври 2013 г. Лавин заяви, че иска да стане майка, но не смята това за непосредствен приоритет. „Искам да съм готова. В момента музиката е моят приоритет и моето бебе“, каза тогава тя, докато говореше за нов албум и предстоящо турне.

Месец по-късно певицата уточни, че иска едно или две деца, но не в този момент. „В бъдеще, някой ден. Все още трябва да се забавлявам“, заяви Лавин.

Коментарите под публикацията за раждането са били изключени, но снимките са събрали повече от 718 000 харесвания за около час. Лавин не е съобщила кога е родено детето, как се казва и дали възнамерява да представи публично бащата.

Източници: abcnews.com, apnews.com, latimes.com