Дакота Джонсън и Machine Gun Kelly засилват слуховете за романс

Дакота Джонсън и Machine Gun Kelly бяха забелязани заедно пред звукозаписно студио в Лос Анджелис, с което за пореден път засилиха слуховете за нов романс между актрисата и музиканта. Двамата са прекарали време заедно и предишната вечер, когато Джонсън е придружила Бейкър до друга студийна сесия.

36-годишният музикант, чието истинско име е Колсън Бейкър, се появи с широк тъмнозелен панталон, бяла тениска, черно-лилава риза и лилава шапка. 37-годишната Джонсън беше облечена в черен комплект с бежов флорален мотив, състоящ се от свободна туника и широк панталон.

Поредни срещи в Лос Анджелис и Ню Йорк

При друга тяхна поява Бейкър е бил с бяла тениска, червена шапка и дънки, а Джонсън е носила палто с животински принт и черна кожена яка. Според Daily Mail двамата са били забелязани за първи път заедно през септември и през последните седмици са почти неразделни.

Слуховете започнаха да се разпространяват по-активно, след като двамата посетиха жилището на Тейлър Суифт в Ню Йорк. Джонсън пристигнала сама, а Бейкър се появил около 30 минути по-късно. TMZ съобщи, че Суифт не е била в града по това време. Според публикацията Джонсън и Бейкър вероятно са се запознали на сватбата на Суифт и Травис Келси през юли.

Появите им последваха съобщенията за раздялата на Джонсън с музиканта Role Model. Според Daily Mail двамата са прекратили осеммесечната си връзка около месец преди първите публични сигнали за близост между актрисата и Бейкър.

Източник говори за „фойерверки“

Източник, близък до Джонсън, твърди пред Daily Mail, че отношенията между двамата са изпълнени със силно привличане. „Тя е казала на приятели, че имат страхотна сексуална химия и че това е най-добрият секс, който е имала. Нарича го „фойерверки“, заявява източникът.

Същият човек твърди, че Джонсън харесва външността и татуировките на Бейкър. Тези твърдения не са коментирани публично от актрисата или музиканта.

Machine Gun Kelly преди това имаше дългогодишна връзка с Меган Фокс. Двамата имат дъщеря Сага, която ще навърши две години през март. Бейкър е баща и на 17-годишната Кейси от връзката си с Ема Кенън.

Джонсън: „Наистина искам да имам деца“

В интервю за Vogue Джонсън говори предпазливо за интереса си към музиканти. „Те ме харесват. Не знам какво да кажа. А аз ги харесвам“, казва актрисата. На въпрос какво не им харесва отговаря: „Много неща. Много. Те са трудни типове.“

В същото интервю Джонсън заявява, че иска да има деца. „Наистина искам да имам деца“, казва тя и допълва, че се надява това да се случи в живота ѝ. Засега нито тя, нито Бейкър са потвърдили публично естеството на отношенията си.

Източници: dailymail.com