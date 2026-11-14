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Мишел Пфайфър отбеляза 33 години брак с Дейвид Кели
  Тема: Известни личности

Мишел Пфайфър отбеляза 33 години брак с Дейвид Кели

14 Ноември, 2026 06:43 523 2

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Актрисата сподели рядка обща снимка със съпруга си и го нарече „прекрасен мъж“. Двамата са женени от 13 ноември 1993 г

Мишел Пфайфър отбеляза 33 години брак с Дейвид Кели - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мишел Пфайфър отбеляза 33 години брак с телевизионния продуцент и сценарист Дейвид Е. Кели, като сподели рядка обща снимка на двамата. Кадърът е направен на гала вечер в Музея на модерното изкуство в Ню Йорк, посветена на режисьора Стивън Спилбърг.

На снимката Пфайфър и Кели са усмихнати и са се навели един към друг. Актрисата е с черна блестяща рокля на Chanel и зелени изумрудени обеци, а съпругът ѝ е с черен костюм, бяла риза и тъмна вратовръзка.

„33 години около слънцето с този прекрасен мъж. И 33 години съм най-щастливото момиче в стаята“, написа Пфайфър.

Запознали се на среща с боулинг

Пфайфър и Кели се срещат за първи път през януари 1993 г. на среща, организирана от общ приятел. Актрисата по-късно разказва, че преди това е имала няколко неуспешни срещи на сляпо и е решила повече да не се подлага на подобно преживяване.

„Бях малко нервна. Имах няколко лоши срещи на сляпо и се бях отказала от тях, но най-добрата ми приятелка каза: „Моля те, само този последен път се срещни с този човек, Дейвид Кели“, разказва Пфайфър.

Тя предложила срещата да бъде на парти с боулинг, но вечерта се оказала неловка и двамата почти не разговаряли. Въпреки това Кели ѝ се обадил два дни по-късно и я поканил на среща. Връзката им се развила бързо.

Семейството се разраства скоро след началото на връзката

Два месеца след началото на отношенията им Пфайфър финализирала осиновяването на дъщеря си Клаудия. По думите на актрисата това дало възможност да види Кели в ситуация, която бързо показва готовността на човек да поеме отговорност.

Двамата сключили брак на 13 ноември 1993 г. на малка частна церемония в Санта Барбара, Калифорния. Кели осиновил Клаудия, а през август 1994 г. семейството посрещнало сина си Джон Хенри.

Пфайфър неведнъж е говорила за ролята на майчинството в живота си. В интервю тя го определя като преживяване, внесло баланс и различен смисъл в ежедневието ѝ като актриса.

Пфайфър се връща и в „Медисън“

Паралелно със семейния повод актрисата продължава работа по сериала „Медисън“, в който участва заедно с Кърт Ръсел. Снимките на втория сезон вече са приключили, а премиерата му в Paramount+ се очаква в началото на 2027 г.

Източници: dailymail.com, hellomagazine.com


САЩ
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