Любо Киров: Нямаме фокусници, нямаме балет, имаме само музика

Нямаме фокусници, нямаме балет, имаме само музика. Това каза певецът Любо Киров по време на концерта си в петък вечерта в зала 1 на НДК, част от турнето му „Футурофония“, предаде БТА.

По време на концерта публиката чу за първи път на живо песните от новия албум, както и някои от най-големите му хитове.

На сцената заедно с певеца бяха китаристът Ангел Дюлгеров, басистът Евгени Димитров, беквокалистите Росен Кукошаров, Мария Матеев и Тома Здравков, пианистът Пламен Денчев и барабанистът Радослав Казасов.

Любо Киров откри вечерта с песните „Футурофония“ и „Там“, които са част от новия му албум. „Благодаря ви за поредна година, благодаря ви за приятелството“, каза той на публиката.

„Когато започнах да правя нов албум, тези хора, от които съм се учил, ми дадоха възможност да изпея техните думи и тяхната музика“, каза изпълнителят, след което изпя за първи път на концерт песента „За теб“, написана от композитора Момчил Колев и текстописеца Александър Петров, които бяха в публиката. Той изпълни за първи път на турнето и баладата „Ти си тук“, излязла наскоро.

„Има ли някой, който да е израснал с моите песни?“, попита певецът публиката, след което запя „Ако някога“. Той изпълни и други емблематични песни от своята кариера, сред които „Страхотен ден“, „Има ли цветя“, „Заедно“, „Целуни ме“, „Забранена любов“.

Любо Киров сподели сцената и с други певци. Изпя „Както те обичам“ на Братя Аргирови, а самите те изненадаха публиката, като се качиха на сцената. В дует с Мона той изпълни общата им песен „Луна“, а със Стенли изпя новата версия на „Пътят към храма“, чийто видеоклип излезе по-рано тази седмица. Песента „Мога“ Любо Киров изпълни заедно със зрител от публиката. По-късно артистът покани на сцената и майка си, на която посвети песента „Имам само теб“.

„Любо е човек, който оцени моята автентичност. През март аз бях едно момиче, което съвсем плахо изпрати демо на Любо Киров, а днес вече имаме наша песен“, каза Мона.

Първата от двете поредни концертни вечери в София завърши с песента „Знам“. В събота вечерта (14 ноември) Любо Киров ще пее отново за публиката в зала 1 на НДК. Турнето ще завърши на 19 ноември в Благоевград.

Първата спирка от обиколката бе в Русе на 10 юни. След това музикантът гостува в Пловдив, Добрич, Стара Загора, Плевен, Габрово, Варна, Велико Търново, Бургас, Сандански, Пазарджик и Хасково.