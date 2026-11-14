Работа като в приказка: Германия търси човек, който да живее в 850-годишна кула

Една от най-необичайните работни позиции в Германия е обявена в Бад Вимпфен. Градът търси нов пазач и постоянен обитател на Синята кула – историческа сграда, издигната около 1170 г. като част от императорския дворец на династията Щауфери.

Кулата е висока около 58 метра и е сред символите на Бад Вимпфен. Желаещият да заеме мястото трябва да живее постоянно в нея. Жилището разполага с една стая, кухненски бокс и баня с тоалетна. Наем няма, но новият обитател ще плаща комуналните разходи. Условията са описани от германския вестник „Билд“, а информацията е публикувана и от OBOZ.UA.

Работа с 134 стъпала до дома

Основните задължения са посрещане на посетители, събиране на входни такси и грижа за историческата сграда. До жилището се стига по 134 стъпала, затова от кандидата се очаква да бъде физически издръжлив. Сред желаните качества са още приветливост, надеждност и интерес към историята на града.

Позицията не е стандартна длъжност в общината. Няма трудов договор и фиксирана заплата от градската администрация. Доходът се формира от входните такси, като част от събраните средства остава за пазача. Конкретните правила за отчитането и разпределянето на приходите ще бъдат договорени с общината и сдружението „Алт Вимпфен“.

Синята кула приема посетители от Великден до втория уикенд на октомври – от вторник до неделя, между 10:00 и 12:00 часа и между 14:00 и 16:30 часа. Общината посочва, че задачата включва не само поддръжка на сградата, но и продължаване на дългогодишна местна традиция. „Особено важно за нас е кандидатът да отговори защо иска да живее в Синята кула и да продължи тази изключителна традиция на Бад Вимпфен“, се казва в обявата на градската администрация.

Краят на една 30-годишна история

Досегашната пазачка Бланка Кнодел живее и работи в кулата от 1996 г. Тя е отгледала там трите си деца и заради ролята си е получила прозвището „Кралицата на Синята кула“. Последният ѝ работен ден е насрочен за 10 януари 2027 г.

Самата кула е преминала през мащабна реконструкция между 2017 и 2022 г., за която са инвестирани над 6 милиона евро. Новият пазач трябва да заеме мястото си на 1 март 2027 г., а кандидатури се приемат до 31 декември 2026 г.

Източници: bild.de, obozrevatel.com, autoboerse.oe24.at