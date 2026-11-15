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Мирослав и д-р Пекин останаха трети в „Игри на волята“
  Тема: Известни личности

Мирослав и д-р Пекин останаха трети в „Игри на волята“

15 Ноември, 2026 05:24 454 2

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Двамата отпаднаха в полуфинала на LactoFlor – Битка на звездите. За финала се класираха Мартин Кънев и Николета Кръстева и Светлин Митев и Ваня Запрянова

Мирослав и д-р Пекин останаха трети в „Игри на волята“ - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мирослав Великов и д-р Катрин Пекин отпаднаха на крачка от финала на LactoFlor – Битка на звездите в „Игри на волята“. Действащият шампион и стратегът загубиха полуфиналното състезание и завършиха на трето място в звездния турнир.

До решаващата битка стигнаха три шампионски двойки – Мирослав и д-р Пекин, Мартин Кънев и Николета Кръстева, както и Светлин Митев и Ваня Запрянова. Участниците преминаха през многокомпонентно трасе със заплетени препятствия, изискващи бързина, точност и добра координация между партньорите.

Светлин и Ваня първи стигнаха до финала

Светлин Митев и Ваня Запрянова се добраха най-бързо до финалния лабиринт и завършиха първи. Броени секунди след тях финишираха Мартин Кънев и Николета Кръстева. Така двете двойки продължиха към големия финал, а Мирослав и д-р Пекин останаха извън битката за титлата.

В полуфинала се включиха и воините на Ураганите. Те трябваше да познаят коя от трите двойки няма да успее да се класира за финала. Сините посочиха именно Мирослав и д-р Пекин. Правилният избор дава възможност на един от тях да открие скритото в Резиденцията тайно оръжие „Черният амулет“.

Мирослав и д-р Пекин ще гостуват в „След Игрите“

Третите в LactoFlor – Битка на звездите ще бъдат гости в подкаста „След Игрите“. Пред водещата Симона Ръждавичка те ще разкажат за партньорството си на Арената, приятелството извън състезанието и завръщането си в Дивия север.

Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Финалът на звездния турнир ще противопостави Мартин Кънев и Николета Кръстева на Светлин Митев и Ваня Запрянова за наградата от 20 000 евро.

Приключенията в „Игри на волята“ продължават с нова битка между Зелените и Ураганите, насрочена за 15 ноември от 20:00 ч. по NOVA.

Източници: dariknews.bg


България
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