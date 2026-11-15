Мирослав и д-р Пекин останаха трети в „Игри на волята“

Мирослав Великов и д-р Катрин Пекин отпаднаха на крачка от финала на LactoFlor – Битка на звездите в „Игри на волята“. Действащият шампион и стратегът загубиха полуфиналното състезание и завършиха на трето място в звездния турнир.
До решаващата битка стигнаха три шампионски двойки – Мирослав и д-р Пекин, Мартин Кънев и Николета Кръстева, както и Светлин Митев и Ваня Запрянова. Участниците преминаха през многокомпонентно трасе със заплетени препятствия, изискващи бързина, точност и добра координация между партньорите.
Светлин и Ваня първи стигнаха до финала
Светлин Митев и Ваня Запрянова се добраха най-бързо до финалния лабиринт и завършиха първи. Броени секунди след тях финишираха Мартин Кънев и Николета Кръстева. Така двете двойки продължиха към големия финал, а Мирослав и д-р Пекин останаха извън битката за титлата.
В полуфинала се включиха и воините на Ураганите. Те трябваше да познаят коя от трите двойки няма да успее да се класира за финала. Сините посочиха именно Мирослав и д-р Пекин. Правилният избор дава възможност на един от тях да открие скритото в Резиденцията тайно оръжие „Черният амулет“.
Мирослав и д-р Пекин ще гостуват в „След Игрите“
Третите в LactoFlor – Битка на звездите ще бъдат гости в подкаста „След Игрите“. Пред водещата Симона Ръждавичка те ще разкажат за партньорството си на Арената, приятелството извън състезанието и завръщането си в Дивия север.
Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Финалът на звездния турнир ще противопостави Мартин Кънев и Николета Кръстева на Светлин Митев и Ваня Запрянова за наградата от 20 000 евро.
Приключенията в „Игри на волята“ продължават с нова битка между Зелените и Ураганите, насрочена за 15 ноември от 20:00 ч. по NOVA.
Източници: dariknews.bg
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