Сапарева баня влезе в петицата на зимните СПА дестинации

Докато Швейцария остава сред най-желаните, но и най-скъпи зимни дестинации, Сапарева баня попадна сред петте места в Европа, които могат да предложат сняг, планини, ски и горещи минерални басейни на по-достъпна цена. Класацията е на американското туристическо издание Travel Off Path, а автор е Винисиус Коста.

Коста посочва, че петте дестинации могат да струват на туристите около два пъти по-малко от почивка в Швейцария. По думите му петдневен престой там може да надхвърли 2000 долара. „Швейцария със сигурност би била идеален избор, но харченето на 2000 долара или повече очевидно не е вариант за мен“, пише пътешественикът.

Сапарева баня е описана като спа курорт в Югозападна България, подходящ за туристи, които искат да съчетаят зимен пейзаж с почивка в термални води. Температурата на минералните извори достига 103 градуса по Целзий при излизането на водата на повърхността.

В центъра на града се намира гейзер, който изригва от 1957 г. Коста посочва, че той се смята за най-горещия извор в континентална Европа. „Сапарева баня определено трябва да бъде начело в списъка Ви с места, които задължително трябва да посетите“, пише авторът.

Курортът е разположен в северното подножие на Рила и е близо до ски зоната Паничище. Според Travel Off Path там има възможности както за начинаещи, така и за по-опитни скиори, като пистите са на височина между 1300 и 1600 метра и са обслужвани от влекове.

В списъка е включено Литохоро в Гърция, разположено в подножието на Олимп. Най-високият връх на планината достига 2917 метра. Коста препоръчва района и заради Националния парк „Олимп“, където се намират клисури, водопади и естествени басейни.

Сред петте дестинации е и Блед в Словения. Градът е разположен край алпийско езеро с малък остров, на който има историческа църква от XVII век. През зимата до острова се стига с традиционна дървена лодка, когато метеорологичните условия позволяват.

Жабляк в Черна гора е представен като зимен център за ски и преходи със снегоходки. Градът се намира на 1456 метра надморска височина и е близо до Черното езеро в Национален парк Дурмитор.

Петицата допълва Маврово в Северна Македония. Националният парк носи името на езерото Маврово, а планината Бистра достига 2163 метра. Зимният пейзаж включва заснежени гори, планински върхове и камбанарията на църквата „Свети Никола“, частично потопена във водите на езерото.