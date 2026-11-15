На 16 години твърди, че е била изнасилена от Ръсел Бранд: сега настоява за промяна в закона

Жена, която твърди, че е била изнасилена от Ръсел Бранд, когато е била на 16 години, се отказа от правото си на анонимност и започна кампания за промяна на британския закон за възрастта на съгласие. Тя предлага въвеждането на поетапна възрастова граница, която да забрани интимни отношения между пълнолетни и 16-17-годишни.

Жената е била сред шестте, отправили обвинения срещу Бранд през 2023 г. в рамките на разследване на „Таймс“, „Сънди Таймс“ и предаването „Диспечс“ на Channel 4. Тогава тя е била представяна с псевдонима „Алис“. Бранд е отрекъл обвиненията.

Тя твърди, че се е запознала с Бранд, когато е била на 16 години, а той е бил на 30 и е работел за MTV. По думите ѝ той настоявал връзката им да остане в тайна от съучениците ѝ и я наричал „детето“ пред хора от обкръжението си.

„Не искам да криминализирам секса между тийнейджъри. Ако си между 16 и 18 години, изглежда разумно да можеш да имаш връзка с човек на същата възраст. Но ако си на тридесет, четиридесет или петдесет години и се опитваш да имаш връзка с човек под 18 години, това трябва да бъде престъпление“, заявява тя пред „Сънди Таймс“.

Отделно разследване срещу Бранд

Твърдяното посегателство не е част от последния наказателен процес срещу Бранд. Нито една от шестте жени, чиито разкази бяха публикувани през 2023 г., не е била жалбоподателка по делото, приключило с присъда срещу него.

На 9 ноември Бранд беше осъден на 10 години и шест месеца затвор за едно изнасилване и три сексуални посегателства. Той беше оправдан по две други обвинения в изнасилване и по обвинение за опит за непристойно посегателство.

Жената казва, че първоначално е определяла твърдяното посегателство като сексуално нападение, но вече го нарича изнасилване. Тя заявява още, че няма да продължи наказателната процедура, за да се съсредоточи върху кампанията си.

Столичната полиция съобщава, че е започнала разследване по сигнал за изнасилване през януари 2026 г. Според полицията след консултация с прокуратурата е станало ясно, че е необходима допълнителна информация, преди да бъде взето решение за повдигане на обвинение.

„Разследването продължава. Разбираме, че забавянето е било тревожно за пострадалата, но целта ни е да представим възможно най-силните доказателства“, заявява говорител на полицията.

От прокуратурата посочват, че ще продължат да работят с разследващите органи и да предоставят необходимите указания по случая.

Източници: bbc.com