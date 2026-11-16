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Foo Fighters идват за първи концерт в България през лятото
  Тема: Известни личности

Foo Fighters идват за първи концерт в България през лятото

16 Ноември, 2026 14:31 304 1

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Групата ще свири на Националния стадион „Васил Левски“ на 30 юни 2027 г.

Foo Fighters идват за първи концерт в България през лятото - 1
Снимка: Fest Team
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Foo Fighters ще изнесат първия си концерт в България на 30 юни 2027 г. Групата ще се качи на сцената на Националния стадион „Васил Левски“ в София по покана на Fest Team като част от турнето Take Cover.

Концертът в София е включен в европейската и британската част на обиколката. Тя започва на 9 юни 2027 г. в Рейкявик и завършва на 18 септември в Дъблин. В програмата са включени и две вечери на стадион „Уембли“ в Лондон – на 9 и 11 септември.

Преди Foo Fighters в София ще свирят Slowdive и Reclus.É.

Slowdive са сред разпознаваемите имена на шугейз сцената – стил, изграден върху плътни китари, наситени ефекти и атмосферично звучене. В групата са Рейчъл Госуел, Нийл Халстед, Крисчън Савил, Ник Чаплин и Саймън Скот.

Slowdive издадоха петия си студиен албум „Всичко е живо“ през 2023 г. Reclus.É е проект на Даниел Пи Картър и Сорен Брайс, чието име е вдъхновено от френския географ и анархист Елизе Реклю.

Предварителната продажба за членовете на Fest Club започва в четвъртък, 19 ноември, в 10:00 часа. Общата продажба започва в петък, 20 ноември, също в 10:00 часа, чрез Ticket Station.

Цените на билетите започват от 66 евро. Организаторите обявяват концерта като част от най-мащабното турне на Foo Fighters досега.

В състава на групата са Дейв Грол, Нейт Мендъл, Крис Шифлет, Пат Смир, Рами Джафи и Илан Рубин. Програмата на турнето включва хитове на Foo Fighters, по-рядко изпълнявани песни и различни изненади. Според оценка на The Times концертите на групата са „три часа отлетели във вихър от хитове на пълни обороти“.


София / България
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