Foo Fighters идват за първи концерт в България през лятото

Foo Fighters ще изнесат първия си концерт в България на 30 юни 2027 г. Групата ще се качи на сцената на Националния стадион „Васил Левски“ в София по покана на Fest Team като част от турнето Take Cover.
Концертът в София е включен в европейската и британската част на обиколката. Тя започва на 9 юни 2027 г. в Рейкявик и завършва на 18 септември в Дъблин. В програмата са включени и две вечери на стадион „Уембли“ в Лондон – на 9 и 11 септември.
Преди Foo Fighters в София ще свирят Slowdive и Reclus.É.
Slowdive са сред разпознаваемите имена на шугейз сцената – стил, изграден върху плътни китари, наситени ефекти и атмосферично звучене. В групата са Рейчъл Госуел, Нийл Халстед, Крисчън Савил, Ник Чаплин и Саймън Скот.
Slowdive издадоха петия си студиен албум „Всичко е живо“ през 2023 г. Reclus.É е проект на Даниел Пи Картър и Сорен Брайс, чието име е вдъхновено от френския географ и анархист Елизе Реклю.
Предварителната продажба за членовете на Fest Club започва в четвъртък, 19 ноември, в 10:00 часа. Общата продажба започва в петък, 20 ноември, също в 10:00 часа, чрез Ticket Station.
Цените на билетите започват от 66 евро. Организаторите обявяват концерта като част от най-мащабното турне на Foo Fighters досега.
В състава на групата са Дейв Грол, Нейт Мендъл, Крис Шифлет, Пат Смир, Рами Джафи и Илан Рубин. Програмата на турнето включва хитове на Foo Fighters, по-рядко изпълнявани песни и различни изненади. Според оценка на The Times концертите на групата са „три часа отлетели във вихър от хитове на пълни обороти“.
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