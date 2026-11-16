Бритни Спиърс разкри тайния си моден проект - линия бижута BTiny

Тайната бизнес инициатива на Бритни Спиърс вече има име – BTiny. 44-годишната певица представи новата си линия бижута чрез сайт, който беше пуснат в петък, но засега не показва конкретни модели и не предлага продукти за покупка.
Посетителите могат да се запишат в списък за известия. На началната страница е поставено златисто лого с падаща звезда, а краткото послание гласи: „Добре, значи… пазех тайна. Малка една… макар че може би е TINY.“
Според Page Six източник, близък до Спиърс, певицата е работила по колекцията през последната година, без да разкрива подробности. Той определя BTiny като „дълбоко личен проект“, който Бритни Спиърс и почитателите ѝ са очаквали повече от 20 години.
„През последната година Бритни работи по строго секретен проект. Това е дълбоко личен проект, за който и Бритни, и феновете ѝ копнеят повече от 20 години“, заявява източникът пред Page Six и допълва: „Идва съвсем скоро!“
Представянето на BTiny идва няколко дни след като стана ясно, че Бритни Спиърс подготвя ново бизнес начинание, описано като дългогодишна нейна мечта. Тогава името на проекта и неговият предмет не бяха известни.
На този етап сайтът на BTiny служи основно за събиране на контакти на бъдещи клиенти. Не са публикувани снимки на бижутата, цени или официална дата, на която колекцията ще бъде пусната в продажба.
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