Джони Деп заживя спокойно на Бахамите и далеч от Холивуд

На острова няма червени килими, фотографи и любопитни погледи. Има книги, китара, ателие за рисуване и тишина. Така Джони Деп описва мястото на Бахамите, където прекарва по-голямата част от времето си.

В интервю за Wall Street Journal актьорът разказва, че в Съединените щати трудно намира лично пространство, докато животът на острова му дава усещането за свобода.

„Днес живея през повечето време на Бахамите. Там открих пълен покой и тишина. Никой не насочва камера към мен и не ме наблюдава“, казва Деп.

Той купува дървената си къща от 40-те години през 2004 г. По-късно добавя към имота юрта и ателие за рисуване. Изкуството остава важна част от ежедневието му, като актьорът го определя като убежище, което му помага да осмисля случващото се около него.

Джони Деп притежава собствен остров на Бахамите. Още през 2009 г. той описва бягството от публичността като необходимост, а не като прищявка. След трудни роли актьорът казва, че се е нуждаел от място, на което да освободи съзнанието си.

„Бягството е начин да оцелея“, заявява Деп в интервю за Vanity Fair.

По думите му пътуването до острова носи усещане за незабавна свобода, простота и поне малко анонимност. През 2023 г. той казва пред SCMP Style, че именно там се чувства най-близо до себе си и може да бъде напълно нормален.

В свободното си време Деп взема няколко книги и се отпуска на дивана, свири на китара в музикалното си студио, рисува или медитира. „Трябва да имаш убежище, безопасно място, където да избягаш от вниманието и интереса на другите“, казва актьорът.

Музиката е причината екранният капитан Джак Спароу да замине за Лос Анджелис през 1983 г. По това време той свири в група и не планира кариера в киното. Скоро след пристигането си се запознава с Никълъс Кейдж, който го насърчава да опита с актьорството.

„Бях готов на всичко, което би ми помогнало да си плащам сметките“, спомня си Джони Деп.

Така започва пътят му към известността с филми като „Едуард Ножиците“ и „Защо тъгува Гилбърт Грейп“. Сега актьорът се завръща в голяма холивудска продукция с ролята на Ебенизър Скрудж във филма „Ебенизър“, излязъл по кината на 13 ноември. Продукцията е първият му голям холивудски филм от осем години.

В разговор за CBS Mornings Джони Деп говори и за децата си - Лили-Роуз Деп, на 27 години, и Джак Деп, на 24. Той казва, че раждането на първото му дете е променило изцяло начина, по който разбира живота и професията си.

„Имаше години, в които се питах какво правя и защо снимам тези филми. Когато се роди първото ми дете, изведнъж разбрах за какво е било всичко“, казва актьорът.