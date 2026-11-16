Ивка Бейбе и Влади се сгодиха след "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКИ)

Ивка Бейбе каза „ДА“ на Влади, с когото намериха любовта в „Ергенът: Любов в рая“. По време на първата церемония на пръстена той постави годежен пръстен на ръката ѝ, а двамата напуснаха имението като първата двойка в сезона, получила възможност да продължи историята си извън телевизионния формат преди дни.

До церемонията се стигна, след като останалите участници определиха Ивка и Влади като най-влюбената двойка в имението. Така двамата получиха възможност да заявят чувствата си и да направят следващата крачка пред камерите.

„Чаках те 26 години. Ти си най-хубавото нещо, което ми се е случвало!“

Това каза Ивка Бейбе, след като получи пръстена. Тя обеща на Влади да бъде неговото „добро утро“ и неговото „лека нощ“. В един от най-емоционалните си моменти в предаването инфлуенсърката заяви и: „Искам да остарея с теб“.

Сега двойката потвърди, че отношенията им са все така сериозни с фотосесия с пръстена и извън рамките на шоуто, на която си разменят прегръдки и целувки, а годежният пръстен е на преден план.

Историята започва още в първите дни

Връзката между Ивка и Влади започва още в началото на риалитито. Първоначалните симпатии постепенно прерастват в близост, а Ивка не крие привличането си към фармацевта. Тя признава, че за първи път преживява любов от пръв поглед и че вероятно не би обърнала внимание на Влади, ако двамата не се бяха срещнали именно в предаването.

Отношенията им преминават през ревност, изпитания и емоционални признания, но в крайна сметка получават най-голяма подкрепа от останалите участници. Това им позволява да напуснат имението заедно и да проверят дали връзката им ще продължи и извън риалити формата.

За Ивка Бейбе преживяването има значение и заради начина, по който променя представата ѝ за любовта. Тя споделя, че Влади ѝ е показал как отношенията могат да бъдат истински, хармонични и без болка.

Съдейки по влюбената фотосесия, публикувана днес, двамата са все още заедно и влюбени, а дали скоро ще видим и сватбена фотосесия, предстои да разберем.