Принц Уилям седна зад волана на електрическа рикша и повози съпругата си принцеса Катрин по време на втория ден от посещението им в Индия. Двамата пристигнаха с превозното средство на крайбрежната алея при моста Бандра–Уорли в Мумбай, където се срещнаха с 15-те финалисти на наградата Earthshot за 2026 г.

Рикшата е произведена от Mahindra Last Mile Mobility – индийска компания, която участва сред финалистите със своите решения за по-чист градски транспорт. Преди да слезе от превозното средство, Уилям се пошегува с присъстващите: „Не разбих превозното средство, така че всичко е наред.“

„Беше доста забавно, наистина много забавно. Много е тиха, много лесна за управление – брилянтна е“, каза принцът.

Катрин, която пътуваше на задната седалка, също даде кратка оценка на електрическата рикша: „Много е удобна.“

Mahindra Last Mile Mobility е финалист в категорията „Чист въздух“. Компанията е продала над 400 000 електрически превозни средства, включително повече от 100 000 само за една година. Рикшата, с която пристигнаха Уилям и Катрин, развива максимална скорост от 88 километра в час и може да измине почти 300 километра с едно зареждане.

Триколесните превозни средства са широко използвани в най-натоварените индийски градове за превоз на пътници и стоки. Значителна част от тях се използват с търговска цел, затова електрифицирането им е свързано не само с намаляване на замърсяването, но и с доходите на милиони шофьори и малки предприемачи.

По време на срещата Уилям и Катрин разговаряха с финалистите в петте направления на Earthshot Prize: „Опазване и възстановяване на природата“, „Чист въздух“, „Поправяне на климата“, „Възстановяване на океаните“ и „Свят без отпадъци“.

„Фактът, че сте финалисти за наградата Earthshot, е невероятен. Насладете се на тази вечер. Гордея се с всички вас“, каза Уилям на участниците.

Победителите ще бъдат обявени на церемонията в Мумбай, като всеки от петте отличени проекта ще получи награда от 1 милион британски лири за разширяване на своята дейност.

Преди срещата с финалистите принцът и принцесата на Уелс играха уличен крикет със Сачин Тендулкар и пътуваха с метрото в Мумбай. Тридневното им посещение е първата им съвместна задгранична обиколка от четири години.

🏏 Britain's Prince William and Kate Middleton played a game of street cricket in Mumbai with Indian cricket legend Sachin Tendulkar https://t.co/Wiiea1ILkQ https://t.co/8o7ctPhS0Y — Reuters (@Reuters) November 16, 2026