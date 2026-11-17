Килиън Мърфи е фаворитът в прогнозния пазар на Kalshi за ролята на следващия злодей във филм за Джеймс Бонд. Вероятността ирландският актьор да получи ролята е оценена на 29%, показват данните, цитирани от Daily Mail.

На второ място е Бари Кийгън с 23%, а Идрис Елба е трети с 19%. Сред останалите актьори, чиито имена са включени в пазара, са Адам Драйвър, Питър Динклидж, Розамунд Пайк и Оскар Айзък.

Тези стойности отразяват прогнозите на участниците в платформата, а не официално потвърден кастинг. Amazon MGM Studios все още не е обявила кой ще изпълни ролята на противника на Джеймс Бонд в новия филм.

Робърт Патинсън е новият 007

Интересът към потенциалния злодей се засили, след като Робърт Патинсън беше обявен за новия Джеймс Бонд на 16 ноември 2026 г. Той ще наследи Даниел Крейг, който приключи участието си в поредицата с „Смъртта може да почака“ през 2021 г.

„Джеймс Бонд е един от най-легендарните персонажи в киното, а доверието да изиграя 007 е честта на живота ми“, каза Патинсън пред Variety след обявяването на избора му.

Филмът ще бъде режисиран от Дени Вилньов, а сценарият е на Стивън Найт. Продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейман, а Таня Лапоант е изпълнителен продуцент.

„Днес е определящ момент за нашето студио и важен етап в историята на Джеймс Бонд, тъй като представяме Робърт Патинсън като следващия 007“, заяви Майк Хопкинс, ръководител на Prime Video и Amazon MGM Studios.

За разлика от ролята на Бонд, за която вече има официално решение, изборът на злодея не е потвърден. Не е обявено и заглавието на филма, нито премиерната му дата.

Финалните прослушвания за ролята на 007 са се състояли през октомври в Bray Studios край Уиндзор. В процеса са били обсъждани и други актьори, сред които Джак Лоудън и Калъм Търнър, преди Робърт Патинсън да бъде избран.