Шест години след смъртта на Кели Престън Джон Траволта заяви, че е отворен към възможността отново да срещне любовта. Актьорът говори за личния си живот в интервю с Крейг Мелвин за предаването Today.

„Любовта е всичко, тя е част от моята същност. Отворен ли съм към нея? Да“, каза Траволта.

72-годишният актьор обясни, че последните шест години са били посветени най-вече на децата му. Кели Престън почина през юли 2020 г. на 57 години след двегодишна битка с рак на гърдата. Траволта и Престън бяха женени от 1991 г. и имат три деца.

„Исках да се погрижа за тях, да подредя нещата и да им помогна да се установят по отношение на бъдещето си и случилото се“, разказа актьорът.

Траволта допълни, че след смъртта на Кели е поел едновременно ролите на баща и майка. „Когато единият родител си отиде, ти си и майка, и баща. Усетих го много силно, но стягаш се и го правиш“, каза той.

Дъщеря му Ела е на 26 години, а синът му Бенджамин е на 15. Според звездата от "Криминале" и двамата постепенно се справят по-добре със загубата. „Всяка година стават по-щастливи и се възстановяват все повече. Добре сме“, каза актьорът.

Джон Траволта съобщи за смъртта на съпругата си през юли 2020 г., като тогава описа Престън като своя „красива съпруга“ и посочи, че тя е водила смела двегодишна битка с рака на гърдата. Той благодари на лекарите, медицинските екипи, приятелите и близките, които са били до нея.

Семейството преживя и друга тежка загуба. Синът им Джет почина през 2009 г. на 16 години по време на семейна почивка на Бахамите. През април Траволта отбеляза рождения ден, който Джет би навършил, с послание: „Честит рожден ден, Джет. Липсваш ми толкова много. Обичам те завинаги.“

Паметта за съпругата и сина му присъства и в първия режисьорски филм на Траволта – Propeller One-Way Night Coach. Той е посветил продукцията на Кели Престън и Джет. Филмът е създаден по детска книга, написана от актьора през 1997 г.

„Те са моделът, от който се роди този филм“, каза Джон Траволта за семейството си. Той добави, че животът го е подлагал на тежки изпитания, но предпочита да търси положителното, вместо да остава в мрака.