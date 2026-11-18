България посреща за първи път майката на технологичния визионер и предприемач Илон Мъск – световноизвестният супермодел и автор на бестселъри – д-р Мей Мъск. По покана на безспорния лидер в луксозната мода MDL Group Мъск пристига у нас за бляскава гала вечер по повод представянето на най-новата ѝ книга и среща с българския и международния елит.

Звездното събитие на 6 декември в столицата, озаглавено „Мей Мъск: История без граници“, събира емблематични имена от културния, артистичния и обществения живот у нас, както и изявени предприемачи и водещи фигури от българския бизнес. По време на гала вечерта Мей Мъск ще представи новата си книга, посветена на успеха без граници през поколенията и изкуството на пълноценния живот.

Снимка: MDL Group

„Гостуването на Мей Мъск в София е среща с една изключителна житейска философия и световен успех през поколенията. Пример за характер, стил, класа и човешка сила въпреки трудностите – Мей е символ на ценности и вдъхновение, които искаме да споделим с българската публика“, споделя Илияна Алипиева, основател и президент на MDL Group.

“За мен е истинско удоволствие да дойда в България за първи път. Животът непрекъснато ни учи, че всяка промяна е възможност да открием нови хоризонти и да станем по-добра версия на себе си. Надявам се моят опит да помогне на повече хора да повярват в собствената си устойчивост, да съберат смелостта да започнат начисто и да осъзнаят, че никога не е късно да пренапишат своята история“, споделя Мей Мъск.



Родена в Канада и израснала в Южна Африка, Мей Мъск гради в продължение на повече от пет десетилетия впечатляваща кариера на световните модни подиуми и корици на списания, превръщайки се в глобален символ и посланик на здравословното дълголетие. След развода си отглежда сама трите си деца, които днес са сред водещите имена в своите индустрии – технологичния предприемач и основател на SpaceX и Tesla Илон Мъск, предприемача в сферата на ресторантьорството и градското земеделие Кимбъл Мъск и кинорежисьора и продуцент Тоска Мъск.

Визитата ѝ в София съвпада със засиления интерес към региона, след като SpaceX насочи поглед към България за изграждането на комуникационен център за Югоизточна Европа.