Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Денят може да започне с необичайно настроение и желание да промените нещо в начина, по който живеете или общувате с околните. Възможно е семейна новина да Ви изненада и за кратко да отклони вниманието Ви от собствените планове. След 10 часа ще намирате по-лесно точните думи, особено когато говорите за лични преживявания или важни за Вас убеждения. Доверете се на чувствителността си, но не забравяйте да проверявате впечатленията си, преди да правите заключения за чуждите намерения.

Водолей (21.01 - 19.02) Въпрос, свързан с личните Ви средства или професионалната Ви сигурност, може да Ви накара да преразгледате някои планове. Не вземайте финансови решения само защото искате бързо да се освободите от неприятно усещане. По-късно ще откриете полезна информация за възможност да използвате по-добре способностите си или да промените условията по стара договореност. Ще се почувствате по-уверени, когато разграничите действителните възможности от прекалено смелите обещания.

Козирог (23.12 - 20.01) Необичайна новина или внезапно съобщение може да промени представата Ви за предстоящите задачи. Първата Ви реакция вероятно ще бъде да потърсите незабавно решение, но е добре да проверите подробностите, преди да предприемете нещо. След сутрешното объркване ще имате възможност да проведете полезен разговор с човек, чиито знания и опит цените. Възстановяването на стар контакт може да се окаже по-значимо, отколкото сте предполагали.

Стрелец (23.11 - 22.12) Домашен въпрос може да изисква вниманието Ви в момент, когато сте заети с други, по-интересни планове. Вместо да действате прибързано, проверете какво точно се е случило и дали проблемът наистина е толкова сериозен. По-късно ще можете да обсъдите спокойно семейна тема, която напоследък поражда недоразумения. Не се стремете да убедите всички в правотата си, а потърсете начин да съчетаете различните потребности.

Скорпион (24.10 - 22.11) Въображението Ви ще бъде особено активно и може да Ви подскаже оригинален подход към задача, която досега Ви е затруднявала. Сутринта обаче не бързайте да променяте плановете си под влияние на внезапно хрумване. След 10 часа ще успеете да изразите по-ясно мислите си, а разговор с любим човек или дете може да се окаже изненадващо вдъхновяващ. Ако имате творческо занимание, отделете му време, без да се тревожите дали резултатът веднага ще отговори на очакванията Ви.

Везни (24.09 - 23.10) Непредвидена задача може да наруши добре подредената Ви програма още в началото на деня. Ще Ви бъде по-лесно да се справите, ако не се опитвате да контролирате всяка подробност и позволите на колегите да поемат своята част. По-късно полезна информация ще Ви помогне да разрешите практичен въпрос, свързан с работа или разходи. Погрижете се и за собственото си удобство, защото постоянното приспособяване към чуждите потребности може да Ви изтощи.

Дева (24.08 - 23.09) Поведение на партньор или колега може да Ви се стори непоследователно и да породи въпроси, на които трудно намирате отговор. След 10 часа обстановката ще стане по-благоприятна за откровен разговор, особено ако сте готови да изслушате и другата гледна точка. Може да се върнете към стара уговорка и да откриете, че тя се нуждае от промяна, за да бъде удобна и за двете страни. Не търсете идеалното решение, а такова, което действително може да бъде изпълнено.

Лъв (24.07 - 23.08) Неудовлетворението от нечие поведение може да Ви накара да реагирате по-рязко, отколкото ситуацията заслужава. Особено чувствителни ще бъдете към въпроси, свързани с доверието, общите средства и личната независимост. По-късно ще имате възможност да обсъдите спокойно онова, което Ви тревожи, и да разберете какво стои зад действията на другия човек. Не превръщайте желанието си за яснота в настойчиво изискване за незабавен отговор.

Рак (22.06 - 23.07) Любопитството може да Ви отведе към тема, която досега сте познавали само повърхностно. Възможно е първоначално да се объркате от противоречива информация, но постепенно ще започнете да откривате връзките между отделните факти. Разговор с човек, който има повече опит, ще Ви помогне да си изясните въпрос, свързан с обучение, пътуване или личните Ви убеждения. Денят е подходящ и да се върнете към книга или занимание, което някога Ви е вдъхновявало.

Близнаци (22.05 - 21.06) Служебна задача може да се усложни заради обстоятелства, които не сте могли да предвидите. Ще Ви бъде трудно да следвате обичайния си ритъм, ако постоянно се налага да отговаряте на нови въпроси и искания. След сутрешните затруднения ще успеете да възстановите реда, като уточните отговорностите и прегледате вече свършеното. Не позволявайте на амбицията да Ви подтиква към обещания, които ще изискват прекалено много от времето и силите Ви.

Телец (21.04 - 21.05) Промяна в плановете на приятел или колега може да Ви изненада и да наложи бързо пренареждане на деня. Вместо да настоявате на първоначалната уговорка, потърсете решение, което позволява на всички да запазят най-важните си ангажименти. След 10 часа разговор с партньор или близък сътрудник ще Ви помогне да изясните въпрос, по който отдавна имате различни представи. Възможно е да откриете, че зад привидното несъгласие всъщност стоят сходни желания.