Три обвинения са внесени срещу Томас Маркъл-старши във Филипините за престъпления, свързани с материали със сексуално насилие или експлоатация на деца. 82-годишният баща на Меган Маркъл е обвинен в две нарушения, свързани с предлагане, разпространение, продажба, износ или внос на такива материали, както и в едно нарушение за притежанието им.
Филипинската национална полиция е внесла материалите в прокуратурата на град Себу. Прокурорите трябва да преценят обвиненията, преди да решат дали да издадат призовка на Маркъл. Полицията продължава да работи по случая и допуска да бъдат повдигнати и допълнителни обвинения.
Томас Маркъл-старши е живял в Себу до май тази година. В края на октомври синът му Томас Маркъл-младши подаде сигнал до полицията и е предал няколко кутии с материали и електронни устройства, които според него са принадлежали на баща му. Филипинските власти анализират хиляди снимки и устройствата, предадени по случая.
Маркъл-старши вече е изправен и пред федерално обвинение в Съединените щати за притежание на материали със сексуално насилие над деца. Той беше арестуван във Флорида по-рано през ноември. След освобождаване под гаранция е бил поставен под домашен арест с електронно наблюдение, но на 10 ноември е прекъснал гривната и е бил задържан отново. Обвиненията срещу него не са доказана вина.
Томас Маркъл-старши отрича всички обвинения. В интервю, цитирано от ITV, той е заявил: „Никога не съм правил секс с човек под 18 години“.
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