Британският шеф-готвач и телевизионна звезда Гордън Рамзи получи собствена звезда на холивудската Алея на славата на 18 ноември. 60-годишният кулинар, известен с избухливия си темперамент и безкомпромисните критики към участниците в телевизионните си предавания, стана първият британски готвач и едва четвъртият представител на кулинарния свят, удостоен с престижното отличие.

Церемонията се състоя на булевард „Холивуд“ в Лос Анджелис, където Рамзи откри 2864-тата звезда на Алеята на славата. Тя се намира непосредствено до тази на американския готвач Гай Фиери, получил същото признание през 2019 г. Останалите двама кулинари със звезди са Боби Флей и Волфганг Пък.

„Аз съм най-щастливият готвач на планетата, защото имам възможността да правя това, за което мечтая“, заяви Гордън Рамзи по време на церемонията. В типичния си стил той се пошегува, че възнамерява лично да почиства звездата си всяка събота в 9 часа сутринта и дори да приготвя бъркани яйца за посетителите.

Сред гостите бяха актьорът и комик Джоел Макхейл и телевизионната звезда и ресторантьор Лиса Вандърпъмп, които отправиха емоционални послания към своя приятел. Макхейл определи Рамзи като една от най-разпознаваемите личности в света, а Вандърпъмп призна, че изпитва едновременно гордост и малко завист към постижението му.

Роденият в Шотландия Гордън Рамзи първоначално мечтаел за професионална футболна кариера, но контузия на коляното променя плановете му. След обучение при прочути готвачи във Великобритания и Франция той постепенно изгражда международна ресторантьорска империя.

През 1998 г. открива първия си собствен ресторант Restaurant Gordon Ramsay в Лондон, който през 2001 г. получава три звезди „Мишлен“ и ги запазва повече от две десетилетия. Днес бизнесът му включва близо 100 ресторанта по света.

Истинската световна популярност обаче идва с телевизията. Рамзи се превръща в звезда благодарение на предавания като Hell's Kitchen, MasterChef, Kitchen Nightmares и Next Level Chef. Отличителният му стил, съчетаващ високи професионални изисквания, остри реплики и чувство за хумор, му носи милиони почитатели.

Според Холивудската търговска камара британецът е най-следваният готвач в социалните мрежи с аудитория от над 115 милиона души. Телевизионните му продукции се излъчват в повече от 200 държави, а самият той е носител на награда БАФТА и има номинация за „Еми“.

По време на церемонията Гордън Рамзи отправи специални благодарности към съпругата си Тана, с която са женени от 1996 г., и шестте им деца. Той разкри и че скоро очаква да стане дядо за първи път. Дъщеря му Холи и съпругът ѝ, олимпийският шампион по плуване Адам Пийти, очакват момиченце.

Снимка: БГНЕС/ EPA

Новата звезда на Алеята на славата идва само дни след 60-ия рожден ден на Гордън Рамзи и непосредствено преди премиерата на втория сезон на кулинарното му предаване Next Level Baker.

Въпреки многобройните си отличия и ресторантьорски успехи Рамзи подчерта, че най-голямото удовлетворение в кариерата му остава възможността да обучава млади готвачи и да им помага да достигнат най-високото професионално ниво.