Поп фолк певицата Ванеса е получила предупредителен протокол по чл. 65 от Закона за МВР след сигнал за голота и песни със сексуален характер по време на общински концерт пред малолетни деца. За случая съобщават „България Днес“ и БЛИЦ, като посочват, че действията са предприети от Районната прокуратура в Бургас.
Сигналът е подаден от Ивелина Цонева. Според публикуваната информация тя е реагирала на сценичното поведение на изпълнителката и на съдържанието на изпълнените песни.
„То е ясно, че няма достатъчно данни за образуване на досъдебно производство за престъпление от общ характер, но подобни прояви не е редно да се случват пред децата“, е заявила Цонева. Тя е посочила още, че е изпратила постановлението и до отдел „Закрила на детето“.
Протоколът по чл. 65 от Закона за МВР има предупредителен характер. Той се съставя, когато полицейските органи преценят, че има достатъчно данни и предположение за бъдещо престъпление или нарушение на обществения ред. Документът сам по себе си не означава повдигнато обвинение и не установява вина.
Публично разпространените данни по случая не сочат да е образувано досъдебно производство срещу Ванеса. При нов сигнал за сходно поведение органите ще трябва да направят отделна преценка за фактите и евентуалните последици.
Случаят идва след подобен сигнал срещу певицата Селина. През септември 2026 г. Ивелина Цонева сезира Районната прокуратура в Благоевград за нейно участие на официален концерт в Симитли, на който е имало и деца. Тогава критиките са били свързани с облеклото, танците и текстовете на изпълнените песни.
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