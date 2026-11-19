В дома на Мат Деймън филмите се гледат като в киносалон: без телефони и без разговори. Правилото важи за четирите му дъщери Алексис, Изабела, Джия и Стела, а актьорът признава, че се опитва да пресъздаде у дома цялото преживяване от гледането на филм на голям екран.

„Казвам на децата си, че правилата са същите като когато отиваме на кино: без телефони, без разговори“, заяви Деймън пред People.

56-годишният актьор признава, че спазването на това правило не е лесно заради разпределението на дома му. Всекидневната е свързана с трапезария и кухня в едно общо пространство, което пропуска много светлина.

„Зад нас има трапезария и кухня. Това е отворено разпределение и има много светлина“, обяснява Деймън. За да превърне стаята в по-подходящо място за филм, семейството гаси всички лампи и затъмнява помещението.

Мат Деймън споделя, че дъщерите му обичат филмите. Според него все повече млади хора отново се връщат в киносалоните, което той определя като положителна тенденция.

„Опитвам се да им покажа, че и у дома може да бъде така. Ако отдадеш същото уважение на филма, преживяването може да бъде също толкова забавно“, казва Мат Деймън.

Домашните прожекции са поредният семеен ритуал, за който звездата от "Одисея" говори публично. През юли актьорът разкри, че семейството му вечеря заедно всяка вечер и че това е „неподлежащо на преговори“ правило.

Той обаче призна, че дори една добра традиция може да загуби смисъла си, ако се превърне в механична рутина. Една от дъщерите му му посочила, че на предишната семейна вечеря никой не е разговарял.

„Сядаш на вечеря и можеш да се изгубиш в самата рутина, без да оцениш защо си я създал на първо място“, обяснява още Мат Деймън.

Актьорът и съпругата му Лучана, за която е женен от 2005 г., се опитват да бъдат по-присъстващи в живота на дъщерите си, които достигат или наближават зряла възраст.

„Не можеш да забавиш времето. Единственият начин е наистина да присъстваш и да бъдеш в момента“, казва Мат Деймън.