Светослав Бърканичков и синът му Джулиан са първите сигурни финалисти в десетия сезон на „Фермата“. Баща и син спечелиха полуфиналната битка срещу Горан и дъщеря му Рая и продължават борбата за наградата от 75 000 евро.

Двубоят беше решен в последното изпитание – куиз с въпроси за България и фермерския живот. Именно там Бърканичков и Джулиан успяха да надделеят над своите съперници. „Ние сме адаптивни животни!“, заяви Джулиан след победата.

За Горан и Рая това беше последното изпитание в стопанството. Двамата бяха изпратени с аплодисменти, прегръдки и сълзи от останалите участници. Рая е на 19 години, а баща ѝ определи участието им като възможност да прекарат повече време заедно в период, когато тя предстои да поеме по своя път.

„Тази ферма ни беше така нужна, за да усетим последните мигове, в които сме толкова близо един до друг. Всъщност никога не сме били толкова дълго време заедно!“, каза Горан при раздялата си с предаването.

Победата има значение и извън самото класиране. Бърканичков и Джулиан получиха право да бъдат господари на стопанството за един ден и да посочат първите дуелисти във втория полуфинал. В него ще се срещнат Виолета и Николай срещу Бисер и Мая. Победителят от този сблъсък ще се присъедини към вече класиралите се финалисти.

Баща и син стигнаха до финала заедно

Светослав Бърканичков и Джулиан влязоха в юбилейния сезон с лична цел – да изградят по-близка връзка помежду си. Двамата не криеха, че различията в характерите и възгледите им са поставяли отношенията им на изпитание по време на общия им живот във „Фермата“.

Постепенно баща и син намериха общ език и стигнаха до последното състезание преди финала. След отпадането на Горан и Рая във формата остават още няколко двойки, които ще се борят за място в решаващата битка.

Другата сигурна финалистка двойка е Симона и майка ѝ Ивета. Големият финал на „Фермата“ 10 е насрочен за 23 ноември, когато ще бъде определен победителят в юбилейния сезон. Освен представянето на арената значение ще има и зрителският вот чрез безплатното приложение bTV Plus.