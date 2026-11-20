Джон Хам стана баща за първи път на 55 години. Актьорът и съпругата му Анна Осчеола, която е на 38 години, са посрещнали син, потвърди източник пред People. Представителите на двойката не са дали коментар.

Раждането идва няколко месеца след като бременността на Осчеола беше разкрита през август. Тогава тя беше забелязана с бременно коремче по време на почивка в Хамптънс. На 14 септември Осчеола и Хам се появиха заедно на церемонията по връчването на наградите „Еми“ в Лос Анджелис, където тя направи публичния си дебют с бременността.

Малко по-късно Хам говори за очакваното дете в предаването „Късното шоу със Сет Майърс“. На въпрос как се справя с новината, актьорът отговори: „На моменти съм много развълнуван и дълбоко уплашен. Така че, предполагам, го правя правилно.“

Хам предизвика смях в студиото и с шегата, че ще бъде „стар баща“. Той допълни, че когато детето му стане на 70 години, ще може да каже: „Успях“, а самият той ще бъде на 125.

Снимка: uk.news.yahoo.com

От екранната среща до брака

Историята на Хам и Осчеола започва покрай „Момчетата от Медисън авеню“. Тя играе рецепционистка във финалния епизод на сериала, заснет през 2014 г. и излъчен през 2015 г. Героят на Хам Дон Дрейпър се среща с нея в крайбрежен център за духовно усамотение, където се озовава по време на лична криза.

Двамата са забелязани за първи път заедно през 2017 г., а връзката им е потвърдена публично през 2020 г. Хам и Осчеола се ожениха през юни 2023 г. на церемония в Биг Сър, Калифорния.

Появата на първото им дете бележи промяна в публично изразяваните възгледи на Хам. През 2008 г., по време на връзката си с Дженифър Уестфелд, актьорът казва пред „Гардиън“, че не е сигурен дали иска деца. Четири години по-късно се шегува пред Us Weekly, че би бил „ужасен баща“.

В по-късен период Хам говори по различен начин за семейството и брака. През 2022 г. той посочва, че Осчеола го е насърчила да потърси професионална помощ за травмата от смъртта на майка му, починала от рак на дебелото черво, когато той е бил на 10 години. По думите му този процес е „отворил възможността“ да мисли за брак и деца.

Източници: dailymail.com, usmagazine.com