Флорънс Пю отхвърли слуховете, че е използвала Ozempic или е претърпяла пластични операции, след като в продължение на седмици в интернет се обсъждаха промени във външността ѝ. 30-годишната актриса публикува осемстранично изявление, в което заяви, че подобни коментари са я разстроили и че хората превръщат лицето и тялото ѝ в публична тема без нейно съгласие.

„Навърших 30 години и новогодишното ми решение беше да променя отношението си към алкохола и да мога да направя поне едно набиране във фитнеса“, написа Пю. Тя обясни, че промяната в тялото ѝ е свързана с тренировките и с избора да се грижи по-активно за физическото си състояние.

Актрисата отхвърли и твърденията за филъри, операции на носа и други процедури. „Винаги съм защитавала телата, които просто растат по начина, по който растат“, заяви тя, като добави, че е била подлагана на засрамване заради теглото си още от началото на кариерата си.

От прозрачното облекло до критиките за тялото

Пю отдавна говори публично срещу натиска жените да се съобразяват с определен модел за външност и поведение. През 2022 г. тя предизвика остра реакция с появата си в Рим с прозрачно розово облекло на Valentino, под което не носеше сутиен.

След последвалите коментари за гърдите ѝ актрисата заяви, че мъже са се почувствали свободни публично да унижават тялото на жена. Тя подчерта, че отдавна познава собственото си тяло и не се срамува от него. Пю определи като тревожен въпроса защо размерът на женските гърди предизвиква толкова шумна реакция.

Тогава тя посочи и личния си опит с несигурността. Като тийнейджърка не е могла да се гледа спокойно, но по-късно е приела особеностите на тялото си. „Израснах в семейство със силни, могъщи и закръглени жени“, написа актрисата, описвайки средата, в която е научила да вижда сила в естествените форми на тялото.

Позиция срещу стереотипите в Холивуд

Флорънс Пю дебютира в киното на 18 години с драматичния филм „Падението“. Оттогава тя често говори за двойните стандарти в индустрията и за начина, по който жените биват определяни като „капризни“, „взискателни“ или „проблемни“, когато отказват да се съобразяват с очакванията на околните.

„Исках да оспоря начина, по който жените са възприемани“, казва тя пред „Таймс“ през 2024 г. Според актрисата целта ѝ е да създава пространство за образ на жена, която не се побира в старите представи за приемливо поведение.

През 2025 г. Пю заявява в подкаста „Reign With Josh Smith“, че младите жени в киноиндустрията имат много за какво да се борят и да се защитават. Тя добавя, че се гордее с начина, по който отстоява себе си в интервюта и в социалните мрежи.

С последното си изявление актрисата продължава същата линия: промяната във външността ѝ не е покана за публичен разпит, а личен въпрос. Тя настоява, че жените трябва да могат да се променят, да остаряват и да се чувстват добре в телата си, без всяка промяна да бъде обяснявана с процедура или медикамент.

Източници: dailymail.com, the-independent.com, thedailybeast.com